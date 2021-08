Open de Beach Tennis em Lauro de Freitas terá prêmio de R$ 30 mil

O Beach Tennis segue ganhando cada vez mais adeptos no Brasil e, nesta semana, vai movimentar a cena esportiva baiana. Entre a próxima quinta-feira (12) e domingo (15), a cidade de Lauro de Freitas receberá o Open Beach Tennis, evento válido como etapa do Circuito Brasileiro da modalidade.

Mais de 300 atletas das categorias amador e profissional já estão confirmados, representando 16 estados do país. Na categoria profissional, a premiação chega a R$ 30 mil, além de contar pontos para o ranking nacional da Confederação Brasileira de Tênis. Aos amadores, não haverá o prêmio em dinheiro, mas a etapa vai computar pontos para o ranking nacional e local.

O evento acontecerá das 8h30 às 21h. As competições irão acontecer no complexo Arenas Evo, que fica no Piso L4 do Parque Shopping Bahia e na quadra que será montada próximo ao estacionamento A. Os espaços serão abertos ao público.

"Será uma honra receber em nosso espaço uma competição com tamanha expressividade em âmbito nacional. Estamos nos preparando para receber esse tipo de evento desde que inauguramos em outubro do ano passado. Vai ser uma verdadeira celebração a um dos esportes que mais crescem no mundo", comemora João Carlos, diretor executivo do complexo Arenas Evo.

A programação completa dos jogos está disponível no site tenisintegrado.com.br.