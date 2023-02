Operação abadá terá 600 policiais civis no reforço dos postos de venda

A Secretaria da Segurança Pública, com apoio do Shopping da Bahia e da Central do Carnaval, lançaram nesta sexta-feira (10) a "Operação Abadá 2023", que visa reforçar o trabalho de combate a roubos e furtos de fantasias.

As ações irão acontecer nas áreas próximas dos Shoppings da Bahia, Salvador e Paralela, Edifício Capemi, Mundo Plaza, estações de transbordo e outras regiões de grande circulação do público que irá pegar os abadás próximo ao Carnaval.

Mais de 660 integrantes dos Esquadrões de Motociclistas Águia e de Polícia Montada, além de equipes da 35ª, 39ª e 82ª Companhias Independentes de Polícia Militar (Iguatemi/Boca do Rio/ Cab) estarão realizando ações para coibir qualquer roubo ou furto.

Além disso, outras equipes da Polícia Civil vão circular disfarçadamente nos ambientes para prender infratores. As equipes da 16ª Delegacia Territorial (DT), da Pituba, e do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), estarão distribuídas entre os compradores e transeuntes.

Uma novidade é que neste ano, será possível o registro de eventuais ocorrências por meio da Delegacia Virtual, através do site: https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br.