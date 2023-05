Operação apreende quatro motos adulteradas em Valéria

Um homem foi preso em flagrante e quatro motocicletas com sinais de adulteração foram apreendidas nesta terça-feira (30), em Valéria, durante uma operação deflagrada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

Segundo a polícia, a ação é para apreender motos com restrição de furto e roubo e identificar locais que funcionam como desmanches de veículos. “Investigações prévias apontaram que nessa localidade, que deu o nome a operação, havia uma circulação intensa de motocicletas roubadas”, informou o titular da DRFRV, delegado Maurício Moradillo.

O suspeito foi autuado pelos crimes de adulteração de sinal identificador e desobediência, pois não atendeu a solicitação dos policiais de parar o veículo. “Ele estava com um comparsa, que atirou contra a equipe. Seguimos com as diligências para identificar o homem”, acrescentou Moradillo.

As motos apreendidas serão periciadas e o suspeito, de 24 anos, vai passar por exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT), ficando à disposição do Poder Judiciário.