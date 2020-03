Operação Chuva 2020 para Salvador será lançada nesta segunda-feira (16)

Com a chegada de março, os soteropolitanos já sabem: é hora de tirar o casaco, o guarda-chuva e as galochas do armário. Junto com as chuvas, existe a preocupação com possíveis deslizamentos e alagamentos. Para reduzir o impacto dos desastres climáticos, será lançada nesta segunda-feira (16) a Operação Chuva 2020.

A previsão climática para o trimestre entre março e maio de 2020 indica que vai chover em torno de 30% acima da média histórica do período em Salvador, que é de 821,1 milímetros.

Para evitar desastres, a Prefeitura intensificará as medidas preventivas e emergenciais para minimizar os efeitos causados pela chuva, com foco nas comunidades mais carentes. O plano de ação será apresentado pelo prefeito ACM Neto nesta segunda-feira (16), às 9h30, em coletiva no Palácio Thomé de Souza.

A iniciativa é coordenada pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) e envolve diversos órgãos municipais e entidades parceiras, dentro do Sistema Municipal de Defesa Civil (SMDC).

As ações preventivas começarão na própria segunda e reforçará as atenções nas áreas de risco. O investimento total este ano é de R$ 55 milhões.

Parte dos recursos será empregada na intensificação do uso de tecnologia do Sistema de Alerta e Alarme. Além disso, será aberta licitação para implantação de mais oito sirenes em áreas de risco, com investimento de R$ 840 mil. Estes equipamentos se somarão a outros 11 já instalados em 10 localidades de Salvador.