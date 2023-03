Operação Chuva 2023 prevê que abril terá volumes acima da média

A estação mal terminou e as águas de março já chegaram para fechar o verão. Foi sob uma chuva forte que a prefeitura apresentou, nesta sexta-feira (24), os detalhes da Operação Chuva 2023. Pela primeira vez, a Secretaria Municipal de Saúde integrou as equipes no trabalho de prevenção de desastres. O principal objetivo é repetir os feitos dos últimos dois anos, quando apesar dos temporais nenhum soteropolitano perdeu a vida por causa da chuva.

A previsão do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec) é de que em abril chova acima da média histórica (284,9 mm), enquanto que para maio e junho o quantitativo deve girar em torno da média climatológica, 302,2 mm e 237,6 mm respectivamente.

Durante o evento, o prefeito Bruno Reis assinou a autorização de R$ 50 milhões para construção de 52 contenções de encostas na cidade e citou dois exemplos: uma encosta em frente à Praça Orungan e outra na Rua José Sátiro de Oliveira, ambas na Barra. A primeira foi entregue antes do carnaval e a segunda nesta sexta-feira (22). Outras 11 intervenções similares estão em andamento.

"Ao final do ano de 2023, quando essas obras forem concluídas, nós vamos ter mais de 500 áreas de risco protegidas em nossa cidade. Estamos investindo este ano no enfrentamento das chuvas e na manutenção R$ 127 milhões. É o maior investimento da história", afirmou o prefeito.

Bruno Reis e equipe que está de plantão 24h pelo 156 (Foto: Valter Pontes/ Secom)

A Operação Chuva ocorre em duas etapas: a preparatória, realizada ao longo do ano e intensificada em março, e a de alerta, entre abril a junho, quando são aplicados protocolos de monitoramento e resposta a situações de risco e prevenção de desastres. O diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macêdo, afirmou que apesar dos investimentos realizados é preciso manter o alerta ligado.

“Nenhuma grande cidade no mundo consegue tolerar muita chuva em pouco espaço de tempo. Nós vivenciamos há pouco, durante o carnaval, no litoral de São Paulo 682 milímetros em apenas 15 horas. Nenhuma cidade do mundo toleraria um grande acumulado como esse em pouco espaço de tempo. A prefeitura vem se qualificando, ampliando a estrutura, mas não podemos baixar a guarda”, afirmou.

No caso da Saúde, que antes era acionada apenas nos casos de urgência, quando havia por exemplo um surto ou a necessidade de ambulância, esse ano a pasta participou da ação preventiva. As regiões mais sensíveis da cidade foram visitadas e foi feito um trabalho prévio, como vacinação, ações para combater a desnutrição e outros fatores que podem ser agravados pela chuva.

Em 2023, o investimento total na Operação Chuva será de R$127,6 milhões, entre novas obras, manutenções de vias públicas e outros serviços. Segundo a prefeitura, desde 2013, a capital foi beneficiada com 154 contenções, sendo que 57 delas foram concluídas nos dois últimos anos da atual gestão. No caso das geomantas, Salvador já soma 261 intervenções entregues.