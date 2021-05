Operação conjunta resgata pássaros silvestres na Bahia

Nove pássaros silvestres foram resgatados nesta segunda-feira (!7) após uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com a Polícia Militar da Bahia. Os pássaros eram transportados de maneira irregular num ônibus de turismo que foi intercptado no KM 800 da BR-242 em Barreiras, oeste baiano.

Responsável pelo transporte dos animais é o próprio motorista do ônibus e disse que recebeu 200 reais para levar as aves do município de Araras, em São Paulo, até o estado do Piauí, na cidade de São Raimundo do Nonato. Ele foi autuado e responderá na Justiça por crime ambiental.

De acordo com a PRF, os policiais encontraram os animais presos e amontoados em gaiolas, em compartimento escuro e sem ventilação, demonstrando total falta de higiene e cuidados. Dois deles já estavam mortos.

Os pássaros eram das espécies trinca-ferro e canário. O motorista do ônibus não apresentou documentação emitida por órgãos ambientais. Questionado, ele informou que recebeu 200 reais para transportar as aves.

Os pássaros foram encaminhados aos cuidados do órgão ambiental local, onde receberão os primeiros cuidados para depois serem devolvidos a natureza.

Em nota, a PRF afirmou que as denúncias nas rodovias podem ser realizadas através do telefone 191, que funciona em todo o Brasil. A ligação é gratuita e não é preciso se identificar.