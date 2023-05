Operação contra a exploração sexual de crianças e adolescentes é deflagrada na Bahia

Em ação conjunta, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Ministério Público do Estado da Bahia realizaram, na quinta-feira (18), uma operação com o objetivo de combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. A iniciativa aconteceu em Eunápolis, no sul da Bahia, e contou com a participação do Promotor de Justiça Rodrigo Rubiale e equipes especializadas

A operação teve como objetivo identificar e fiscalizar pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes (ESCA), promovendo ações preventivas e repressivas. Além disso, a operação também buscou conscientizar a população sobre a importância de denunciar casos suspeitos, garantindo um ambiente seguro e protegido.

O trabalho integrado das equipes resultou na visita a 12 pontos. No total, 90 pessoas foram alcançadas no decorrer das ações.