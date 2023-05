Operação contra poluição sonora apreende 53 equipamentos de som em Salvador

Uma operação de combate à poluição sonora em Salvador apreendeu 53 equipamentos de som neste final de semana, na capital baiana. A Operação Sílere, realizada conjuntamente pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e as polícias Militar e Civil da Bahia, também tem um trabalho educativo, emitindo orientações e notificações.

Na lista dos bairros com mais casos de infrações estão Nova Brasília, Boca do Rio, Fazenda Grande do Retiro, Pirajá, Calabetão, Marechal Rondon, Pituba e Matatu. As apreensões dos equipamentos aconteceram em diversos pontos da capital baiana. Ao todo, a operação foi realizada em mais de 60 bairros.

Segundo a gerente da Sedur, Márcia Cardim, além da Operação Sílere, existe um trabalho forte da prefeitura para conscientizar a população, especialmente nas áreas em que os casos mais são registrados.

“Agora, vamos iniciar um ciclo de palestras e orientações nas Prefeituras-Bairro. A ideia é reunir nas PBs todas as pessoas que têm comércio com música, bares e estabelecimentos. Vamos promover um bate-papo sobre o que diz a lei, a importância do licenciamento para emissão sonora, horários e limites de decibéis”, diz Márcia.

Lei

De acordo com a lei municipal 5.354/1998, que trata da utilização sonora em Salvador, é somente permitida a emissão de ruídos com níveis acima de 70 decibéis, das 7h às 22h, e acima de 60 decibéis, das 22h às 7h. O desrespeito ao dispositivo legal pode ocasionar o pagamento de multa que varia entre R$ 1.211,73 e R$ 201.788,90, mais a apreensão do equipamento de som.

Em caso de poluição sonora, o cidadão pode denunciar através do Fala Salvador, no número 156 e, também, através do aplicativo Sonora Salvador. O app é disponibilizado no sistema Android. Nele, o cidadão pode registrar a denúncia com compartilhamento de geolocalização e fotos.