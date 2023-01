Operação contra quadrilha de roubo a banco termina com três mortos e um preso

A Operação Blindagem, que cumpriu, nesta terça-feira (24), mandados de prisão, busca e apreensão em Salvador, na RMS e no interior do estado contra suspeitos de envolvimento em roubos contra instituições financeiras no estado, terminou com três homens mortos e um preso em Salvador. Os alvos faziam parte de um grupo criminoso de assaltantes a banco que agia em diversas cidades ao longo do território baiano e era investigado desde novembro. Dos quatro homens alcançados pela polícia nesta operação estavam em Salvador, três acabaram reagindo a ação policial.

Quando os agentes revidaram, eles foram baleados e socorridos ao hospital, mas não conseguiram resistir ao ferimento. Dois estavam em um imóvel em São Gonçalo e um na região da Baixa de Quintas. O quarto suspeito, que foi preso sem reagir, foi localizado no bairro de Marechal Rondon. Com as ações da semana passada, a Operação Blindagem já cumpriu 10 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão contra membros da quadrilha. Ao todo, sete integrantes foram alcançados e três seguem foragidos no interior. Entre os que foram encontrados, com as diligências desta terça-feira, cinco acabaram mortos em confronto.

Um suspeito foi preso e provas apreendidas (Arisson Marinho/CORREIO)

Odair Carneiro, delegado da Coordenação de Repressão aos Crimes Contra Instituições Financeiras do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), falou sobre a ação e deu destaque ao fato da operação desmobilizar a quadrilha. "Eles são autores dos roubos a banco de Simões Filho na última semana, de Muritiba em novembro de 2022 e em Irará em outubro. O desmonte do grupo dá segurança a sociedade, visto que eram violentos nas suas ações criminosas", fala.

Outros crimes

Quem reforça o caráter perigoso dos integrantes do grupo que foi alvo da operação é o delegado Adailton Adan, da Coordenação de Repressão a Extorsão Mediante Sequestro. A coordenação também participou das investigações que conseguiram localizar o grupo. "Sem dúvida, eram homens bastante violentos. Pelo modus operandi e pela forma que realizam os roubos a banco, levando terror onde passavam, é possível perceber que são indivíduos muito perigosos", fala o delegado Adan.

A coordenação de combate a extorsão mediante sequestro participou das ações porque, além dos roubos a banco, o grupo é responsável pelo sequestro de um empresário no bairro do IAPI, em Salvador, na última sexta-feira (20)."É uma quadrilha multifacetada que participa de vários eventos criminosos, levando intranquilidade a comunidade de Salvador e terror ao interior", fala Adan. "No caso do sequestro, eles foram roubar o veículo. Porém, perceberam que se tratava de um empresário e fizeram a vítima de refém por quatro horas antes de liberá-la", complementa Adan.

Ao todo, a polícia estima que 16 pessoas faziam parte deste grupo, o que indica que mais mandados de prisão devem ser expedidos em breve. Nos mandados já cumpridos, foram apreendidas armas - sendo duas submetralhadoras -, drogas, malote de dinheiro, placas de carro, diversas munições e roupas camufladas.

Redução dos roubos a banco

Apesar da ação do grupo, em 2022, os roubos a bancos na Bahia, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, apresentaram redução de 63%. Em números absolutos, foram 17 ocorrências contra 46 no mesmo período de 2021.

Augusto Vasconcelos, presidente do Sindicato dos Bancário da Bahia, reconhece que houve uma redução no número de ocorrências, mas destaca a necessidade de zerar casos como esse no estado. "A gente entende que cada caso desse é muito traumático. Traz prejuízos para quem trabalha e abalo psíquico para quem mora no entorno. Por isso, cobramos medidas para reduzir ainda mais os números de explosões e assaltos nas agências", fala.

Sobre a Operação Blindagem, o presidente afirma que considera um avanço todas as ações que visam desbaratar essas quadrilhas que estão especializadas no ataque a instituições financeiras. "A operação é importante porque entendemos que a melhor forma de enfrentar esses crimes que afetam as agências bancárias é exatamente a partir da inteligência policial e através de medidas preventivas", completa.

Relembre os casos de roubo

Simões FIlho, 13 de janeiro de 2023

Uma agência bancária foi explodida durante a madrugada em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. O alvo dos bandidos foi o banco Santander, que fica na Avenida Luiz Eduardo Magalhães.

A agência fica próxima ao Hospital Municipal da cidade. Segundo informações da Polícia Civil, o grupo arrombou o estabelecimento e explodiu um caixa eletrônico.

Na fuga, os bandidos roubaram um veículo. A área onde aconteceu o crime foi isolada pela polícia nesta manhã para a realização de perícia. Rondas foram feitas em toda a região, mas nenhum suspeito foi localizado naquela ocasião.

Muritiba, 7 de novembro de 2022

O clima de medo se espalhou pela cidade de Muritiba, no Recôncavo Baiano, durante a madrugada de 7 de novembro. Tiros e explosões acordaram os moradores durante o roubo a três agências bancárias da cidade.

"Foi meia hora de muito barulho. Os tiros não paravam, nunca vi daquele jeito. A gente acordou e ficou muito assustado. Achei que iam acabar com a cidade", contou uma moradora que não quis se identificar.

Durante o assalto, algumas pessoas foram feitas como reféns pelo grupo armado. Segundo moradores, essas pessoas aguardavam na rua um transporte para vir a Salvador fazer exames.

Irará, em 7 de outubro de 2022

Três agências bancárias também sofreram ataque em Irará durante a madrugada de 7 de outubro. Na ocasião, unidades especializadas das polícias Militar (Cipes) e da Civil (Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado - Draco) fizeram um cerco na região para prender os assaltantes.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), uma agência teve o seu cofre violado, que em outro estabelecimento um caixa conseguiu ser aberto. Na terceira agência, os criminosos não conseguiram efetuar o roubo.

Os policiais encontraram os carros que foram usados na ação incendiados, mas não conseguiram localizar e prender quem os dirigia. Miguelitos, estruturas pontudas de ferro arremessadas por criminosos com o objetivo de furar os pneus de viaturas, evitando perseguição policial, também foram encontrados.