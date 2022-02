Operação da PM deixa cinco suspeitos mortos e dois policiais feridos em Ipiaú

Uma operação da Polícia Militar no município de Ipiaú, no sul da Bahia, deixou cinco suspeitos mortos e dois policiais feridos na noite de quinta-feira (10). De acordo com informações da PM, os agentes foram enviados ao local ao receberem uma denúncia de que homens andavam armados, entrando e saindo de um imóvel na Travessa Alfredo Brito, próximo à Praça dos Cometas, em posse de duas motocicletas.

Os indivíduos, ao perceberam a presença de um cerco policial, teriam iniciado uma tentativa de fuga pelos fundos do imóvel, e atirado contra os policiais. Em um revide, a troca de tiros resultou em dois policiais e dois suspeitos atingidos.



Um dos agentes foi socorrido e transferido para a cidade de Jequié, a 50km de distância de Ipiaú, onde foi submetido a procedimento cirúrgico em unidade hospitalar e passa bem. Já o outro policial passou por raio X, foi medicado e liberado. Os suspeitos atingidos foram encaminhados para o Hospital Geral de Ipiaú (HGI), onde foi constatada a morte deles. Após varredura no local, foram apreendidas duas armas de fogo que estavam com a dupla atingida.

Reforço

Para a continuação da operação, entretanto, um reforço foi acionado pela Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Central, do qual o resultado de mais um confronto foi a morte de mais três suspeitos. Eles chegaram ser socorridos pelo HGI, mas não resistiram.



Ao todo, na ocorrência foram apreendidas cinco armas de fogo, duas motocicletas e porções de cocaína, maconha e crack. O material foi apresentado na delegacia de Ipiaú, onde a ocorrência foi registrada.