Operação da Polícia Civil contra tráfico realiza 1,4 mil abordagens 

A Operação Voo Legal, deflagrada pela Polícia Civil (PC-Ba) nesta quinta-feira (19) foi concluída no final desta tarde. De acordo com o balanço divulgado pela corporação, foram realizadas abordagens em 1400 pessoas e a revista de 1200 bagagens.

A operação é a terceira de uma série com o objetivo de combater o tráfico de drogas e armas de fogo na capital baiana antes das festas de verão, em especial o Carnaval. Assim como as anteriores, deflagradas no Porto Marítimo (Mar Seguro) e na Terminal Rodoviário (Terminal Livre) da capital, a Polícia Civil não informou se houve apreensões dos materiais ilícitos.

A Operação Voo Legal aconteceu no Aeroporto Internacional de Salvador. As ações envolveram as equipes da Polícia Civil, Polícia Federal e Receita Federal com o apoio da concessionária que administra o Aeroporto. O Canil da Coordenação de Operações Especiais (COE) também atuou com os labradores Sonic e Laika, além do pastor alemão Hoss. A Receita Federal teve a K-9 pastor alemão Indy.

As operações pré-carnaval do Draco acontecem desde o ano de 2013, não tendo sido realizadas no período da pandemia. Durante as edições, foram apreendidas drogas e armas e pessoas foram presas em flagrante e por força de mandado.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Federal e a Receita Federal, mas até a publicação desta matéria não houve retorno.