Operação da Polícia Federal cumpre 43 mandados por fraude em contas eletrônicas

Com o objetivo de cumprir 43 mandados de busca e apreensão por fraudes em contas eletrônicas em instituições bancárias pelo país, as Policias Civis de São Paulo e do Distrito Federal cumprem mandados da operação Não Seja um Laranja, nesta terça-feira (2).

A ação foi deflagrada pela Polícia Federal para a repressão de fraudes bancárias eletrônicas. Em Vitória da Conquista, na Bahia, dois mandados de busca e apreensão, e seis medidas cautelares diversas da prisão estão sendo cumpridos para evitar que não haja mais 'lucro fácil' com as contas bancárias, além de transações fraudulentas. Na mesma operação, três pessoas foram identificadas como 'laranjas'.

Na operação Não Seja um Laranja, os principais delitos apurados foram: associação criminosa, furto qualificado mediante fraude, uso de documento falso e falsidade ideológica que, somadas, podem chegar a mais de 20 anos de prisão.

O valor total das fraudes bancárias que foram investigadas chega a R$ 18.158.221,90.