Operação Franciscano alcança 15 integrantes de duas facções rivais na Bahia

Deflagrada na manhã desta nesta quinta-feira (26), a Operação Franciscano já cumpriu 14 mandados e realizou uma prisão em flagrante. Há seis meses, o trabalho de investigação está focado na atuação do tráfico de drogas em São Francisco do Conde.

Das ordens judiciais, doze foram cumpridas na cidade de São Francisco do Conde e as outras três no Complexo Penitenciário de Mata Escura, em Salvador. Quatorze criminosos possuíam mandados de prisão em aberto e foragidos da Justiça, O preso em flagrante foi capturado com drogas e munições.

Segundo a coordenadora de narcóticos Draco, Andrea Ribeiro, dois grupos rivais de tráfico de drogas disputam pontos de venda de entorpecentes em São Francisco do Conde. Na cidade, as áreas de atuação mais efetiva eram o Caípe de Cima e de Baixo.

Uma fonte da polícia informou ao CORREIO que alguns dos alvos da operação são Antônio Dias de Jesus, o Colorido, e Jandeson Lima de Santana, Tio Pinga, ambos do Bonde do Maluco (BDM). Colorido está preso desde 2015, mas continuava dando ordens ao tráfico.

Ainda segundo a fonte interna, a operação busca combater a rivalidade do BDM com Tropa A, comandada por Fagner Souza da Silva, o Fal, alvo da Operação Ícaro, deflagrada no início do mês. Fal está preso no Conjunto Penal de Lauro de Freitas.

A coordenadora da Draco aponta que as facções investigada têm braços na capital e em outras cidades, como Feira de Santana, onde também foram cumpridos mandados. Drones auxiliaram as equipes na localização de parte dos suspeitos em uma região de mangue.

“Temos um prazo para concluir a investigação e aprofundar mais para obter elementos de prova”, afirma sobre a outras áreas de atuação das organizações.

Sem citar o nome dos grupos, a coordenadora da Draco afirma que um possui mais associados, mas ambos têm um equilíbrio de força na tentativa de dominar o tráfico de drogas em São Francisco do Conde.

O confronto entre as duas facções têm impactado a vida da população de São Francisco do Conde e até cidades vizinhas da Região Metropolitana de Salvador, como Madre de Deus. “A guerra por pontos de venda de tráfico de drogas é sangrenta e acaba trazendo intranquilidade para a comunidade local. Ocorrem mortes, aumenta o número de homicídios. Essa atuação dos grupos gera um efeito dominó na região que precisa ser combatido”, comentou Ribeiro.

Durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva, os agentes da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar, de Candeias, entraram em confronto com um dos investigados, que foi atingido e socorrido para uma unidade de saúde de Candeias, mas acabou morrendo.

A Operação Franciscano foi deflagrada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), através da Coordenação de Narcóticos, em parceria com o COPPM, COE, 10a CIPM, Rondesp RMS, Superintendência de Inteligência (SI) da SSP, Departamento de Polícia Técnica (DPT) e do Grupo de Segurança Institucional (GSI) da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

Dentro dos presídios

Líderes criminosos de ambas facções atuavam de dentro do presídio de Mata Escura, segundo Ribeiro. A comunicação com os comparsas do lado de fora era feita por meio de ligações. Além do tráfico de drogas, os grupos ainda atuam em roubo a instituições financeiras.

“A investigação aponta que, mesmo no presídio, existia essa conexão com quem estava do lado de fora e nós focamos nisso com o auxílio do Grupo de Segurança Institucional (GSI) da Seap. Essas pessoas já estão presas por outros crimes e vão responder em um novo processo por tráfico de drogas”, afirma Ribeiro.