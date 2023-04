Operação no Centro de Salvador prende um homem e apreende drogas

Dois tabletes e 12 porções de maconha, pinos de cocaína, pedras de crack, uma máquina de cartão, uma balança, R$ 352 em espécie, embalagens para acondicionar drogas e dois celulares foram apreendidos na região do Centro de Salvador durante a operação policial deflagrada pela 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris).



Durante a ação, um homem foi em flagrante por tráfico de entorpecentes. De acordo com a polícia, outras 25 pessoas, já conhecidas pelas práticas de roubos e furtos na região, foram conduzidas à unidade policial. Elas foram ouvidas e liberadas. Os depoimentos vão colaborar para as investigações.

A ação ocorreu na Rua do Gravatá, e contou com o apoio de equipes do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), das delegacias do Consumidor (Decon) e de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), da 6ª DT/Brotas e de guarnições da Polícia Militar.

De acordo com o titular da 1ª DT/Barris, delegado William Achan, a operação foi desencadeada após frequentes denúncias de roubos a transeuntes e tráfico de drogas naquela região. “Dando prosseguimento às diligências, algumas equipes permaneceram em campo à procura de outros suspeitos já identificados e localizaram, num imóvel, coletes balísticos, rádios comunicadores, balança e farta quantidade de pinos vazios para acondicionar cocaína”, acrescentou Achan.

O flagranteado foi submetido ao exame de lesão corporal e está à disposição da Justiça.