Operação no Complexo da Mata Escura tem troca de tiros e fuga

Uma operação comandada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), com apoio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), terminou com troca de tiros e apreensão de materiais no Complexo da Mata Escura. A ação ocorreu na noite de sábado (18).

Segundo a Seap, foi realizada uma interceptação para prevenir a entrada de materiais proibidos no Sistema Prisional. Homens adentraram o perímetro do Complexo Penitenciário, em uma tentativa de arremessar objetos ilícitos para comparsas em custódia. Todo o material que seria arremessado foi apreendido.

Durante a ação, que faz parte da Operação Carnaval 2023, ocorreu troca de tiros com fuga, através da reserva de mata que circunda o Complexo Penitenciário.

No curso da operação, foram recolhidos e apreendidos 30 volumes contendo materiais diversos, como substâncias análogas a maconha, fumo desfiado (tipo pacaia), tempero de comida, celular, carregador de celular, fones de ouvido, entre outros.

Policiais penais, plantonistas da Cadeia Pública de Salvador, com apoio do GEOP - Grupo Especializado em Operações Prisionais da SEAP, participaram da interceptação.

Os procedimentos de Revista Geral Extraordinária foram iniciados na manhã da última sexta-feira (17) na Cadeia Pública de Salvador, dentro da Operação Carnaval 2023. A ação contou com um efetivo de 63 policiais penais do Grupo Especial de Operações Prisionais - GEOP da SEAP, e Unidades Prisionais do Complexo da Mata Escura, com apoio do Batalhão de Guardas da PMBA.