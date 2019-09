Operação policial deixa pelo menos sete feridos no Rio

Uma operação policial na comunidade do Jacarezinho, nesta segunda-feira (16), na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, deixou pelo menos sete feridos, entre eles um policial militar. De acordo com a Polícia Militar, o policial ficou ferido com estilhaços durante a ação.

Seis pessoas foram baleadas e encaminhadas para o Hospital Salgado Filho. A polícia não divulgou, no entanto, as circunstâncias em que essas pessoas ficaram feridas e nem seu estado de saúde.

A operação na comunidade Jacarezinho envolve agentes dos batalhões de Operações Especiais (Bope) e de Ações com Cães (BAC).