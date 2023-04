Operação policial desmonta nova barricada em Tancredo Neves

Uma nova barricada foi desmontaram uma nova barricada na localidade de Buracão, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, na tarde desta sexta-feira (14). Os militares utilizaram um caminhão do tipo munck para remoção do concreto.

A 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) patrulhava na região, quando identificou a estrutura montada pelos criminosos para reduzir o acesso das viaturas. A ação faz parte da 'Operação Intensificação'.

O tenente-coronel Antônio Carlos Silva, comandante do CPR Central, explicou que a Operação Intensificação alcançou também um desmanche de motocicletas, no bairro de Engomadeira. Além de peças diversas de veículos desmontados, os policiais também recuperaram uma motocicleta.

Uma submetralhadora calibre 40, com carregador e munições foram também achados na rua Moisés Mendes, em Sussuarana.

Balanço

A Operação começou na noite da última quarta-feira (12) e capturou 14 criminosos, um deles recentemente beneficiado com saída temporária pela Justiça.

Também foram achados um laboratório equipado com prensa hidráulica, mais de 50 quilos de entorpecentes, balanças, pistolas, revólver, espingarda semiautomática e carregadores.