Operação policial encontra 23 celulares dentro de presídio em Salvador

Uma operação policial apreendeu 23 celulares e acessórios nesta terça-feira (31), durante uma revista na penitenciária Lemos de Brito, no Completo da Mata Escura, em Salvador. A ação foi realizada pelo Batalhão de Guardas e pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).

A revista aconteceu nas galerias A, B e C, nas celas do módulo V do presídio. De acordo com tenente-coronel Flávio Farias, comandante do BG, as revistas ocorrem na capital, Região Metropolitana de Salvador e no interior, com apoio das Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cipes), para evitar a presença de materiais proibidos.

Além dos 23 celulares, também foram apreendidos 19 carregadores, três balanças, cinco fones de ouvido, duas armas brancas e porções de maconha.