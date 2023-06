Operação policial termina com 162 presos no interior da Bahia nesta quinta (15)

A 9ª fase da Operação Unum Corpus, nesta quinta-feira (15), foi finalizada com a prisão de 162 suspeitos, informou a Polícia Civil. A ação aconteceu em centenas de cidades do interior da Bahia, conduzida pelo Departamento de Polícia do Interior (Depin). A polícia ainda apreendeu 253 kg de drogas, entre maconha, cocaína e crack. A estimativa é que isso cause prejuízo de R$ 1,5 milhão ao tráfico de drogas.

Foram cumpridos 116 mandados de prisão e houve outras 42 prisões em flagrante. Três adolescentes foram apreendidos por atos infracionais. A ação apreendeu, além da droga, 48 armas e dez veículos com restrição. 149 mandados de busca e apreensão foram realizados.

Só na região da Costa do Descobrimento foram presas 11 pesoas e foram apreendidos armas, munições, pedras de crack e mais de 248 kg de maconha.

“Mais uma vez nossas equipes deram um show de empenho e compromisso e realizaram mais uma varredura no interior do estado, tirando de circulação diversos criminosos de alta periculosidade. Seguimos firmes, para fazer um São João de paz na Bahia”, disse a diretora do Depin, delegada Rogéria Araújo.

Nas nove fases da Operação Unum Corpus, 889 pessoas foram presas em centenas de cidades do interior da Bahia.Os presos são acusados de vários crimes, como homicídios, crime contra o patrimônio e tráfico de drogas.