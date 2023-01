Operação praia: linhas de ônibus serão reforçadas a partir de domingo

A partir do próximo domingo (22), a prefeitura vai estender os horários dos ônibus da Operação Praia e reforçar as linhas que têm maior demanda de usuários. Os banhistas poderão contar com a frota especial da operação até as 20h, uma hora a mais do que vinha sendo praticado até o final de semana passado.

As linhas em que foram registradas maior demanda de usuários também serão reforçadas. Ao todo, 14 ônibus a mais darão reforço a duas linhas regulares, a 0137 – Lapa x Barra Avenida (LB2) e a 1346 – Estação Pirajá x Itapuã; a duas linhas especiais da Operação Praia, P090 – Itapuã x Sussuarana e P093 – Terminal Acesso Norte x Barra; e uma de frota reguladora, a R009 – Reguladora Estação Pirajá.

“Temos registrado um aumento expressivo na demanda de usuários ao final do dia em alguns trechos da orla, e foi necessário realizar alguns ajustes, ampliando tanto a frota quanto o horário de atendimento, buscando atender de forma mais adequada este público”, afirmou o secretário da Semob, Fabrizzio Muller.

A Operação Praia é realizada sempre aos domingos e feriados, dias em que há maior procura pelas praias da cidade. O objetivo é garantir maior oferta de ônibus na região da orla durante o período do verão, ampliando o atendimento de transporte nas principais praias.