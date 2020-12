Operação prende mais seis traficantes na Bahia, incluindo idosa de 74 anos

A segunda fase da Operação Gunsmith, deflagrada pela 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Senhor do Bonfim, com apoio da Superintendência de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública (SSP), já localizou, ao todo, 39 traficantes de drogas.

A ação que combate facções criminosas prendeu mais seis pessoas nesta segunda-feira (21), na região norte da Bahia. Desta vez, equipes da 19ª Coorpin e da delegacia local cumpriram as ordens judiciais em Senhor do Bonfim. Entre os seis detidos está uma mulher de 74 anos, envolvida com a venda de drogas na região.

A primeira fase aconteceu no dia 27 de outubro e prendeu 31 pessoas. Dos criminosos seguem foragidos, após terem mandados de prisão expedidos.

Policiais realizam buscas em imóvel durante operação (Foto: Alberto Maraus/SSP)

Além dos seis localizados, nos cumprimentos de mandados de busca e apreensão em duas casas, os policiais civis encontraram porções de maconha e cocaína, munições, balança, substâncias utilizadas em entorpecentes, entre outros materiais.

“Conseguimos colocar os 39 traficantes presos de forma preventiva e o trabalho não acaba por aqui. Continuamos com equipes à procura de dois foragidos e seguiremos combatendo, com prioridade, a venda de entorpecentes e os homicídios em Senhor do Bonfim e região”, enfatizou o titular da 19ª Coorpin, delegado Felipe Neri.