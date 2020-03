Operadoras de TV liberam sinal de canais fechados

Devido à pandemia do coronavírus e do cenário de reclusão que obrigou boa parte da população a ficar em casa, algumas operadoras de televisão a cabo decidiram liberar seu sinal para não assinantes em plataformas fechadas. Globoplay, Telecine, NET e Sky oferecem parte do acervo sem cobrança para o telespectador.

No caso da Globo, mesmo quem não é assinante dos pacotes estendidos, já pode consumir os principais canais que estão abertos nas principais operadoras do país (Claro, Sky e Oi). A TV Vivo será a próxima a liberar o sinal.

Independentemente do pacote contratado, os canais liberados são: Gloob, Gloobinho, Canal Brasil, Multishow, GNT, SporTV, SporTV 2 e SporTV 3, GNT, VIVA, Universal TV, Studio Universal, Syfy, Telecine Premium, Telecine Action, Telecine Fun, Telecine Touch, Telecine Pipoca, Telecine Cult, Megapix, Mais Globosa, BIS e OFF, além da GloboNews que traz uma ampla cobertura sobre o vírus.

A plataforma Globoplay também disponibiliza, a partir desta segunda-feira (16) e durante 30 dias, diversos conteúdos para não assinantes. Entre os mais de 30 títulos infantis, estão 'Detetives do Prédio Azul’ e ‘Escola de Gênios’. Além desses produtos, séries como ‘Shippados’ e todas as temporadas de ‘Malhação’ também estarão disponíveis.

Telecine

São seis canais (Premium, Action, Touch, Fun, Pipoca e Cult) dedicados ao cinema e todos liberados nas plataformas e operadoras onde estão disponíveis. A programação inclui transmissão de filmes clássicos e produções recentes. Entre eles: 'Por um punhado de dólares' (1964), nesta segunda (16/3), às 22h, no Cult.

NET

Por tempo indeterminado, a operadora libera todos os canais de seu catálogo, o que inclui atrações esportivas, cinematográficas e de entretenimento variado. Entre elas: 'Julie & Julia', com Meryl Streep, nesta segunda (16/3), às 21h35, no HBO Family.

Oi TV

Até 28 de março, o serviço estará com o sinal aberto para mais de dez canais. A lista inclui opções como Nickelodeon, AXN Brasil, Sony Channel e Paramount. Entre eles: o drama 'Onde os fracos não têm vez' (2007), dirigido pelos irmãos Coen e protagonizado por Javier Bardem, nesta segunda (16/3), às 21h30, no Paramount.

Sky TV

Mais de 70 canais estão liberados para os clientes que já possuem assinatura. É a chance de conferir a programação de canais como Arte 1, BBC, Cartoon Network, Cinemax, Discovery, GloboNews, Gloob, GNT, Mais Globosat, Sundance e TNT. Entre os títulos: 'A oeste do fim do mundo' (2014), do diretor gaúcho Paulo Nascimento, nesta segunda (16/3), às 18h10, no Sundance.

Claro TV

Nesta segunda-feira (16), a operadora divulga uma lista de canais que serão liberados aos clientes, até 30 de março, e sem custo adicional. Até o último domingo (15/3), todas as emissoras oferecidas pelo serviço estavam liberadas. O HBO é um deles.