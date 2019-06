Operário cai de andaime durante obra de prédio na Barra

Um homem de 37 anos, que não teve a identidade divulgada, ficou ferido após cair de um andaime de 6 metros de altura, enquanto trabalhava na obra de um prédio na Rua Marquês de Caravelas, no bairro da Barra, na tarde desta quinta-feira (27).

Policiais militares da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Barra/Graça) estiveram no local, isolaram a área e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), quando o Samu chegou ao local a vítima e encontrava-se consciente. "Ele estava clinicamente estável, reclamando apenas de dores nas costas", informou a SMS, através de nota. O homem recebeu os primeiros socorros e foi levado para o Hospital Geral do Estado. Não há informações se ele sofreu alguma fratura.

No último sábado (22), Felipe Sátiro dos Santos, 29 anos, morreu ao cair de um elevador, em um edifício no Horto Florestal. Ele estava fazendo a manutenção do equipamento no 24º andar do Edifício Horto Santa Luzia, na Avenida Santa Luzia. Felipe estava dentro da cabine quando sofreu o acidente. O prédio tem 38 andares e o elevador estava travado no 12º. Segundo o tenente Cabral, aparentemente houve uma falha técnica.