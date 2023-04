Opinião do funcionário tem o segredo do sucesso

Uma pesquisa realizada pela empresa especializada em endomarketing Progic com empresas de pequeno, médio e grande porte, em todo Brasil, revelou que, em 2023, 67% das empresas darão prioridade para experiência do colaborador na hora de definir estratégias de gestão. Essas experiências, também conhecidas como employee experience, dizem respeito ao conjunto de impressões que cada profissional reúne com base nas interações e experiências vividas no local de trabalho.

Se você ainda se pergunta por que a experiência do colaborador é tão importante como estratégia e tendência, a gerente de comunicação na Progic Cleide Cavalcante responde que as impressões afetam diretamente a produtividade e o bem-estar dos colaboradores, assim como a reputação e a cultura da organização, logo, essa experiência é fundamental para a gestão de uma empresa.

“Investir em estratégias para aprimorar a experiência do colaborador em sua jornada na empresa, desde a contratação, passando pela comunicação interna, até o seu desligamento, já está deixando de ser um diferencial competitivo e está se tornando obrigação das empresas que queiram permanecer relevantes no mercado”, esclarece.

Dados levantados pela Deloitte reforçam essa máxima e mostraram que as organizações com as experiências mais atraentes geram um engajamento 22% maior entre seus funcionários. Além disso, essas empresas também apresentam uma probabilidade de retenção dos profissionais quatro vezes maior.

Verdades digitais

O diretor de Crescimento ou CGO do Dialog.ci Gabriel Kessler acredita que a jornada do colaborador - que resulta nessa experiência - hoje em dia é bastante digital (ou, pelo menos, deveria ser). “Hoje, só quem quer ficar para trás não deu os primeiros passos em direção às soluções digitais. Ainda bem que muita gente quer estar na dianteira dos seus mercados”, diz o diretor.

Kessler defende que essa digitalização melhora a experiência do colaborador e também otimiza o trabalho de quem está com a mão na massa. Isso porque permite:

1. Construção de estratégia baseada em dados;

2. Agilidade e fácil armazenamento de informações e documentos;

3. Aumento da produtividade, ao automatizar e simplificar tarefas simples que tomam tempo.

Gabriel Kessler reconhece que o caminho não é fácil, mas necessário e possível. “A pandemia acelerou a transformação digital no RH, gerando resultados muito mais satisfatórios do que anos de planejamento estratégico. A digitalização pode impactar positivamente a experiência do colaborador”, atesta.

Cleide Cavalcante ressalta que colaboradores insatisfeitos tendem a compartilhar suas experiências negativas em redes sociais e outras plataformas, dessa forma, ações estratégicas e planejadas para aprimorar a experiência do colaborador irão resultar em diversos benefícios para a empresa. “Já as experiências negativas podem prejudicar a reputação e afetar a capacidade de atrair e reter talentos no futuro”, reforça.

Conexões

Administrador de empresas e especialista em Biopsicologia José Pedro Vianna Zereu diz que a falta de conexão por meio de conversas verdadeiras é um dos motivos que tornam as relações difíceis e a experiência do colaborador algo negativo. “Não existe nada mais efetivo para uma empresa do que boas conversas individuais, olho no olho, entre o líder e seu colaborador”, garante.

Para construção de um alinhamento e de uma visão objetiva e clara dentro de uma equipe, Zereu defende que é preciso conhecer cada um de seus membros, afinal, na opinião do especialista, cada membro, mesmo que possa não parecer, é de extrema importância para a integralidade do todo. “Por vezes, uma pessoa que está à margem e parece não influenciar muito os resultados, pode surpreender e se tornar um excelente estrategista. Ou, ao contrário, gerar um prejuízo inesperado”, orienta.

José Pedro Vianna Zereu acredita que a falta de conexão é um dos motivos que tornam as relações difíceis e a experiência do colaborador algo negativo (Foto: Divulgação)

Zereu diz que outros benefícios das conversas individuais periódicas são: o reforço do propósito, visão e valores da empresa; o surgimento de ideias que não seriam apresentadas em grupo por timidez; e a inovação, na medida em que há um entendimento do porquê são realizados determinados procedimentos de determinadas maneiras.

“O reforço do propósito é de suma importância para que fique claro o motivo pelo qual o trabalho está sendo realizado. Essa premissa básica da administração, infelizmente, poucas vezes é impressa nas reuniões de delimitação de metas”, lamenta.

O administrador afirma ainda que a clareza tanto desse propósito quanto da visão do que a organização está vislumbrando, naturalmente, faz brotar nas pessoas uma maior vontade de participar ativamente das dinâmicas procedimentais que se apresentam ao longo da jornada. “Dar a oportunidade para as ideias serem levadas a sério resulta ou em uma explicação do motivo daquela ideia não ser possível de implementar ou a análise mais minuciosa de um possível novo formato de trabalho, de uma nova estratégia. A primeira faz com que o colaborador amplie sua visão e entenda um pouco mais da empresa. A segunda é uma consultoria interna de quem está com a mão na massa”, orienta.

Comunicação interna

Cleide reforça que vários fatores influenciam no engajamento do colaborador, como a sua remuneração, os benefícios oferecidos, flexibilidade e equilíbrio de vida, entre outros, mas ela reforça o papel fundamental que a comunicação interna possui no momento de estabelecer conexão entre os colaboradores.

“Assim como a experiência do colaborador, a Comunicação Interna está presente em todos os momentos da jornada corporativa e impacta em aspectos como produtividade, segurança e cultura corporativa”, garante.

Cleide Cavalcante alerta que as impressões afetam diretamente a produtividade e o bem-estar dos colaboradores, logo, a experiência é fundamental para a gestão (Foto: Divulgação)

A gerente lembra que empresas que possuem uma Comunicação Interna efetiva com seus funcionários saem na frente de seus concorrentes, “Para isso, é preciso investir no departamento, tanto em profissionais qualificados e treinamento para o setor e para as lideranças da empresa, quanto em tecnologias inovadoras “, diz.

“Do ponto de vista da comunicação interna, é fundamental construir uma comunicação organizacional transparente, compartilhando regularmente informações sobre o desempenho da empresa, objetivos, estratégias e oportunidades de crescimento”, finaliza, ressaltando que também é importante realizar campanhas de endomarketing sobre temas e datas relevantes para a empresa, ou para a cultura que se queira construir.

Experiência campeã

• Estabeleça uma comunicação organizacional transparente, compartilhando regularmente informações sobre o desempenho da empresa, objetivos, estratégias e oportunidades de crescimento;

• Invista em conversas francas e objetivas desde a contratação até o seu desligamento do colaborador;

• Não esqueça que uma boa experiência contempla aspectos como remuneração, benefícios oferecidos, flexibilidade e equilíbrio de vida entre o pessoal e o profissional;

• Além da comunicação, a liderança precisa dar o exemplo. Isso é inegociável;

• Crie estratégias de reconhecimento dos comportamentos que estejam alinhados aos valores da empresa, através de programas de incentivo, promoções, bônus ou simplesmente reconhecimento público.