Oportunidades de fim de ano: Brasil tem 24.629 vagas abertas em concursos

2019 vai chegando ao fim, com as festas típicas do final do ano e o convite à praia do calor do verão dos primeiros meses de 2020. Mesmo com este cenário, os concurseiros não devem desacelerar pois há, nesta semana, 24.629 vagas abertas em diferentes seleções públicas em todo o Brasil. Na Bahia, são 1.667 oportunidades para cargos de nível médio e superior em certames que mantêm inscrições abertas há mais de uma semana (ver quadro abaixo).

Os estudos devem ser mantidos porque a avaliação de especialistas é a de que o ano novo chegue com oportunidades em órgãos como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, INSS e Ibama. “Em 2020, a tendência é que a oferta de vagas permaneça e quem não abandona a preparação termina saindo na frente”, diz o professor e advogado André Malheiros.

Com uma experiência vasta na preparação de candidatos, Malheiros admite como natural o cansaço sentido pelos concurseiros nesta época do ano, porém ele insiste na necessidade de manter a preparação para as provas. “Nesse período, a maioria dos estudantes desconsidera a disciplina, então o candidato que entende que o estudo precisa ser profissionalizado assim como o trabalho (e ninguém deixa de trabalhar porque é verão) consegue criar um diferencial positivo para si mesmo”, destaca. Ele diz que não se trata de se privar do convívio familiar ou social e nem tampouco desprezar os atrativos do período, mas de organizar os estudos de modo a tirar o máximo de proveito de qualquer tempo dedicado à preparação.

Para tirar o melhor proveito dos estudos, a dica do professor é conhecer o ritmo do próprio corpo: se você é uma daquelas pessoas que acordam dispostas e atentas, aproveite as primeiras horas do dia para dedicar, pelo menos uma hora diária à preparação. A mesma orientação vale para aquelas pessoas que conseguem maior concentração na madrugada. “Com organização e conhecimento pessoal, o candidato consegue seguir um cronograma constante de estudo sem, necessariamente, precisar se isolar ou descartar o divertimento", pondera.

Malheiros lembra que estudar é um processo complexo, que possui variáveis que dependem do perfil do estudante. “Estude como lhe favorecer, mas treine do jeito que a seleção vai exigir”, ensina. Para tanto, a dica é estudar o conteúdo e realizar o máximo possível de questões relacionadas ao conteúdo do certame. Segundo Malheiros, essa técnica evita que o estudante caia na armadilha de conhecer muito dos assuntos sem que consiga uma boa performance por não saber responder as questões da prova.

Seleção para cargos em comissão

Concurso A Agência Nacional de Mineração (ANM), vinculada ao Ministério de Minas e Energia, abre seleção para cargos em comissão, que podem ser preenchidos por indicação. Os cargos comissionados não oferecem estabilidade.

Cargos e localidades Superintendente de Produção Mineral (Brasília), Gerente Regional da Bahia (Salvador), Gerente Regional do Espírito Santo (Vitória), Gerente de Regulação (Brasília), Gerente de Tecnologia, Gestão e Suporte à Informação (Brasília) e Auditor-Chefe (Brasília).

Remuneração De R$ 3.314,30 a R$ 13.945,71

Inscrições Currículos devem ser enviados para o e-mail codep@anm.gov.br até 20/12 .

Seleção Composta de análises curricular e comportamental e entrevista.

Informações www.anm.gov.br/assuntos/ao-servidor/processos-seletivos

Concurso Vagas Salários Nível Inscrição Agência Nacional de Mineração Não informada R$ 3.314,30 a R$ 13.945,71 Superior 20 de dezembro (codep@anm.gov.br) EBSERH 1.660 vagas até R$ 14.412,63 Técnico e superior 10 de dezembro (www.ibfc.org.br) PMBA 17 vagas R$ 7.164,19 Superior (Medicina e Odontologia) 20 de dezembro (www.ibfc.org.br) Prefeitura de Santa Cruz Cabrália Não informado Não informado Todos 1 de janeiro a 9 de fevereiro de 2020

(www.ifepbr.org.br.) Prefeitura de Cristinápolis(SE) 232 vagas até R$ 8.000,00 Todos 20 de dezembro (www.fundatec.org.br.) Prefeitura de Petrolina(PE) 342 vagas R$ 1.384,21 e R$ 1.496,93 Médio e superior 11 de dezembro (www.facape.br/concursos) Prefeitura de S. Bento do Una (PE) 183 vagas R$ 11,50/aula Superior 9 a 16 de dezembro (e-mail e local) Prefeitura de Toritama (PE) 166 vagas R$ 1.030,00 a R$ 2.557,74 Todos 27 de dezembro Prefeitura de Governador Valadares (MG) 1.150 vagas até R$ 5.075,30 Todos 18 de dezembro (www.msmconsultoria.com.br) Prefeitura de Gurinhém (PB) 119 vagas de R$ 998,00 a R$ 5.000,00 Todos 18 de dezembro (http://cpcon.uepb.edu.br)