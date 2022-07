Oprah Winfrey lamenta morte do pai: 'Ele sentiu o amor'

Oprah Winfrey lamentou a morte do pai e prestou uma homenagem nas redes sociais neste sábado, 9. Segundo informações do site TMZ, Vernon Winfrey morreu aos 88 anos de idade após lutar contra um câncer.

"Há menos de uma semana homenageamos meu pai em seu próprio quintal. Meu amigo e cantor gospel Wintley Phipps o saudou com uma canção. Ele sentiu o amor e deleitou-se até não poder mais falar", lembrou a apresentadora americana na legenda do vídeo que publicou no Instagram.

Oprah contou que o pai esteve rodeado pela família antes de morrer. "Tive a sagrada honra de presenciar o homem, responsável pela minha vida, dar seu último suspiro. Pudemos sentir a paz entrar na sala com sua passagem. Essa paz ainda permanece. Tudo está bem. Obrigado por suas orações e bons pensamentos", concluiu.