Orange Is The New Black divulga teaser da última temporada; assista

Após seis temporadas com histórias impactantes de mulheres confinadas na prisão de Litchfield, a série de sucesso Orange is the New Black vai chegar ao fim. A Netflix divulgou, nesta quarta-feira (22), as primeiras imagens da sétima temporada que será exibida no dia 26 de julho, na plataforma de streaming. No teaser, Piper aparece trabalhando fora da cadeia e outras personagens emblemáticas da trama surgem cantando a música-tema que marcou a série, em clima de despedida.

Na temporada final, as mulheres de Litchfield concluem que a prisão mudou suas vidas. Piper sofre com a rotina fora da cadeia, enquanto a vida no presídio de segurança máxima, corrupta e injusta como sempre, segue sem ela. A amizade entre Taystee e Cindy continua balançada, e o dia da sentença de Taystee se aproxima. Além disso, Gloria e sua equipe de cozinha têm que encarar a realidade do novo sistema de lucro da Polycon, enquanto outras personagens buscam drogas ou perseguem sonhos enquanto se questionam sobre seus lugares no mundo.