Ordep Lemos lança Vida Que Vai, Vida Que Vem, seu segundo álbum solo

Música O cantor, compositor e guitarrista Ordep Lemos lança amnhã seu segundo álbum solo, Vida Que Vai, Vida Que Vem - em formato físico e nas plataformas digitais. O trabalho, que chega após oito anos do primeiro, resgata a ancestralidade a partir da cultura de matriz africana, do afoxé e do reggae, misturadas a sintetizadores e guitarras distorcidas.

Produzido em parceria com Serginho Rezende, o álbum conta com participações do guitarrista Robertinho Barreto, da BaianaSystem, na faixa Sossego Traz; de Isaac Negrene, guitarrista da Banda Black Rio, na faixa que intitula o disco; e de Já Roy Carlini, ex-guitarrista da banda Velhas Virgens, em Casca.



Instrumentista por vocação, Ordep, ex-Lampirônicos, já tocou bateria, guitarra, baixo e violão com importantes nomes da música brasileira, como Elza Soares, Davi Moraes, Kiko Zambianchi, Lucas Santana, Luiz Melodia e Baby do Brasil.

Vida Que Vai, Vida Que Vem foi contemplado no Proac Edital 16/2021 e conta com o conceito visual criado pelo artista plástico Carlos Rezende e pelo designer e fotógrafo Dadá Jaques.Amanhã, nas plataformas digitais SPOTIFY | INSTAGRAM | YOUTUBE .