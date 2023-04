'Órfãos' da Perini: quatro lojas foram fechadas desde 2021 em Salvador

Nos últimos dias, muitos clientes têm se deparado, com certa tristeza, com os tapumes brancos no local onde ficava a antiga Perini do Shopping Barra – que funcionou durante 34 anos no local. Caso do aposentado Adherbal Carvalho, de 83 anos, que lamenta o destino da loja e de seus funcionários.

“Eu fico aqui olhando e dá uma tristeza. Sempre frequentei a loja, fiz amizade com os funcionários. Fico preocupado com o futuro deles, alguns eram mais velhos, é difícil arranjar emprego”, disse Adherbal, que era cliente assíduo e tinha o costume de comprar cervejas e pães frequinhos.

A Perini do Shopping Barra foi a quinta unidade da marca em Salvador, inaugurada em 1989. Na época, Adherbal era um jovem de 24 anos. O aposentado faz parte de uma geração que, enquanto envelhecia e construía família, acompanhou a evolução da marca baiana que se tornou referência no segmento de alimentos na cidade. Mas, desde julho de 2021, fechou quatro lojas, ficando atualmente com quatro unidades, localizadas na Graça, Pituba, Vasco da Gama e no Café Costa Azul.

A Perini não informou quantos funcionários trabalhavam na loja (Foto: Amanda Palma/CORREIO)

Enquanto conversava com a reportagem, Adherbal foi surpreendido por um colega, que assim que percebeu o teor da conversa, também lamentou o fechamento da loja. “É uma pena, né? Uma loja tão antiga, que todo mundo conhecia”, diz. Os amigos não serão os únicos a sentir a falta da loja que vendia pães, salgados, doces, sorvetes, entre outros produtos.

Assim como o aposentado, foram raras as vezes que a educadora física Geisa Souza, 62, passou pela praça de alimentação do centro comercial e não comprou uma bomba de chocolate. Para ela, o fechamento da Perini representa o fim de uma era marcada por momentos doces. “Sempre que eu vinha almoçar ou lanchar aqui, passava na loja para comprar uma bomba de chocolate, eram as melhores para mim”, diz.



O fechamento da loja, no entanto, não surpreendeu a cliente, que percebeu uma diminuição da qualidade dos produtos. “Acho que a qualidade caiu um pouco nos últimos anos. Antes, a bomba de chocolate era mais durinha, mas nunca deixei de comprar, mesmo assim”, diz. Desde 2010, a Perini é

gerida pelo grupo chileno Cencosud.

Se é para falar dos produtos, como esquecer a famosa coxinha de frango com catupiry? Para a publicitária Larissa Assis, 27, mais do que um lanche gostoso, o produto trazia uma sensação de conforto. “A Perini é uma marca de gerações. Meu pai trabalhava perto de uma e sempre trazia coxinha para mim e minha irmã. Para mim não existia uma coxinha tão gostosa como aquela porque, além de muito boa, trazia lembranças de meu pai”, diz.

A loja do Shopping Barra foi reformada em 2004 (Foto: Reprodução)

Identificação

Criar uma marca que seja capaz de gerar identificação com seus clientes exige dedicação. Allana Gama é formada em Relações Públicas e trabalha com planejamento estratégico de conteúdos digitais. Para ela, um dos pilares da relação entre consumidor e loja é o conhecimento do público. “O principal é entender o que o público gosta, o que é importante para ele, seus valores, cultura e costumes. essa é a chave para estabelecer relações e criar comunidades ao redor de uma marca”, diz.

Nesse ponto, a tradição e o diferencial da marca dão impulso para criação da fidelidade. “No caso da Perini, podemos destacar a qualidade dos produtos que é maior expectativa gerada, afinal eles oferecem produtos que só são encontrados lá. Além disso, o ambiente confortável que suas lojas oferecem, que foram durante muito tempo uma das poucas opções na cidade para seu público”, explica Allana Gama.

Apesar de ser difícil mensurar o valor simbólico que as marcas possuem, a reação dos clientes diante do fechamento de uma unidade ajudam a entender a importância histórica. Em 2021, a primeira loja da marca, fundada na Rua Miguel Burnier, na Barra, foi fechada e provocou reação dos clientes. Um prédio residencial será construído no local.

Perini não soube se posicionar estrategicamente, analisa economista

A curva descendente de consumo na Perini teve início com a perda de espaço para outros concorrentes e diminuição do padrão de qualidade que lhe era tradicional, na perspectiva do economista Edísio Freire. Segundo o especialista, a partir da venda da loja para o grupo chileno Cencosud, em 2010, os preços se mantiveram direcionados para os públicos de maior poder aquisitivo, mas a qualidade dos produtos e atendimento mudaram.

“O público da Perini foi se diversificando, mas os preços nem tanto. As pessoas que habitualmente consomem na loja deixaram de consumir, porque ela parou de representar a grife e a qualidade para esse tipo de público”, pontua Edísio Freire.

O público que anteriormente pagava caro pelos produtos, migrou para outros concorrentes e a Perini foi, aos poucos, perdendo os clientes mais fiéis, de acordo com o economista.

Antes da venda, a Perini era comandada pelo espanhol Pepe Faro, que voltou ao segmento em 2015, com a criação do Almacen Pepe. A delicatessen refinada já possui três unidades em Salvador: Horto, Pituba e Alphaville.

A venda para o grupo internacional ocorreu em 2010, em uma negociação de mais de 27 milhões de dólares. Na época, a Perini possuía oito lojas em Salvador - o dobro do que tem hoje. O Cencosud também é dono das redes GBarbosa e Mercantil Rodrigues. Procurado, o grupo não se posicionou sobre o fechamento da loja no Shopping Barra.

Apesar de não dar explicações concretas sobre o fechamento das unidades em todos os quatro shoppings da capital, a Perini diz, em nota, que a decisão está alinhada à estratégia de reposicionamento da marca. A loja também afirma que parte da equipe será transferida para outras unidades.

Relembre a história da Perini

1964 - Delmiro Carballo Alfaya e José Faro Rua fundam a Panificadora Elétrica da Barra, na Rua Miguel Burnier.

(Foto: Reprodução)

1979 - A Panificadora expande seus negócios e passa a ser Panificadora, Doceria e Sorveteria Perini.

1980 - A primeira unidade é inaugurada dentro de um shopping center em Salvador, no então Shopping Iguatemi.

1989 - Inauguração da unidade do Shopping Barra

1995 - A Perini Master, na Avenida Vasco da Gama, é inaugurada e centraliza a produção dos produtos, a administração e o depósito principal da empresa

2000 - A unidade da Pituba muda de endereço para a Rua Maranhão e se reestrutura, passando a ocupar um espaço de 7.000 m²

2007 - Inauguração da Perini Graça, na Avenida Princesa Leopoldina

2010 - O grupo chileno Cencosud compra a marca

2012 - A Perini inaugura o 1º supermercado gourmet do Nordeste, no Shopping Riomar, em Recife

2021 - A unidade mais antiga da loja, na Barra, é fechada. No espaço, será construído um prédio residencial

Janeiro de 2023 - Perini anuncia o fechamento de unidades no Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Shopping Paralela

Abril de 2023 - A loja do Shopping Barra é fechada após 34 anos de funcionamento

*Com orientação de Fernanda Varela.