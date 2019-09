'Órfãos da Terra' mostra beijo lésbico após corte, e web comemora

O tão esperado beijo lésbico entre Valéria (Bia Arantes) e Camila (Anaju Dorigon), de Órfãos da Terra, foi exibido nesta quinta-feira (26), durante o penúltimo capítulo da novela, e comemorado pelos internautas. . A cena, que havia sido cortada há alguns semanas, por "decisão artística" da emissora, aconteceu durante o casamento das personagens.

No entanto, os fãs de Vamila — como o casal é chamado nas redes sociais — esperavam por um beijo entre as duas desde que a emissora anunciou através do site oficial da novela que ele aconteceria. O beijo iria ao ar no último dia 6, durante o pedido de casamento. Na cena, a ruiva iria presentear Camila com um anel de brilhantes e se declarar: “Camila Nasser, eu te amo! Quer casar comigo?” Só que o beijo não rolou, e a emissora armou que a cena não foi exibida por “uma decisão puramente artística”.

A pressão do público nas redes sociais foi grande, mesmo porque o corte foi feito na mesma noite em que o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella,divulgou um vídeo avisando que mandaria recolher a graphic novel “Vingadores: a Cruzada das Crianças” na Bienal do Livro por causa de um beijo entre dois rapazes. A repercussão colaborou para que a emissora cedesse, e finalmente exibisse o beijo no penúltimo capítulom durante o casamento.

Escrita por Duca Rachid e Thelma Guedes, a novela chega ao fim nesta sexta-feira (27). O último capítulo é um mistério. Após o tão aguardado beijo lésbico entre as personagens Valéria (Bia Arantes) e Camila (Anaju Dorigon), essa última levou um tiro de Dalila, que decidiu vingar a morte de seu pai, Aziz (Herson Capri), e também saiu ferida pela polícia da situação.Quem vai viver ou morrer será revelado apenas nesta sexta.