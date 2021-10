Organização do Pan de Santiago-2023 escolhe pássaro como mascote

Faltando dois anos para a realização dos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023, a organização do evento revelou o mascote oficial escolhido para a competição: o pássaro Fiu. O passarinho de sete cores é inspirado na espécie Tachuris rubrigastra, que é nativa da região centro-oeste da América do Sul e é muito encontrada nos pântanos do Chile. Cada uma das cores tem um significado: força, perseverança, respeito, determinação, honestidade, companheirismo e paixão.



A variedade de cores do mascote, assim como na espécie original, quer representar "a diversidade do ser humano e dos atletas". Fiu superou a concorrência de outros cinco candidatos em uma votação popular, que teve participação de mais de 45 mil pessoas no site de Santiago-2023.



"Um pássaro de sete cores, alegre, apaixonado pelo meio ambiente, amigo de todos os países e admirador de todos os atletas. Ser pequeno não é uma dificuldade para dar o meu melhor Tenho um grande desafio: receber todos nos Jogos de Santiago-2023 e o farei desfrutando cada momento com vocês", disse o vídeo de apresentação do mascote.



O anúncio da escolha foi realizado em cerimônia em Cerro San Cristóbal, uma colina no norte da capital chilena, e contou com membros do comitê organizador dos Jogos. "Fiu é um pássaro tão bom que vai nos mostrar que ser pequeno não significa que você não pode dar o seu melhor. Por isso continua praticando cada um dos 38 esportes pan-americanos e 17 esportes parapan-americanos que fazem parte do programa de competições do evento", afirmou o diretor executivo do Pan de Santiago, Felipe De Pablo.



O grande evento esportivo, que pretende receber mais de 10 mil atletas de 41 países, está marcado para começar no dia 16 de outubro de 2023.