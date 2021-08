Organizada do São Paulo ataca Daniel Alves após flagra em balada

Daniel Alves virou, mais uma vez, alvo de polêmica. Nesta segunda-feira (30), a Torcida Independente, uma das principais organizadas do São Paulo, divulgou fotos e vídeos que seriam do jogador em uma balada na zona sul da capital paulista. Ele estaria acompanhado por Liziero e Igor Vinicius.

A postagem faz duras críticas aos atletas, especialmente ao baiano. "O mais comédia é que ele acredita, piamente, na mentira que é (...) nunca foi protagonista, nem no Morumbi. Foi coadjuvante, assim como na carreira toda, tendo sucesso na aba dos outros", diz a publicação.

"Desde os primeiros meses de São Paulo, um debochado com o torcedor. Irônico, sarcástico com o sofrimento da torcida. Assim foi o tempo todo. Se queixa do dinheiro atrasado, mas não o justifica em campo. Uma ofensa a 10 histórica tricolor. Um desgraçado", continua o post.

O volante Liziero e o ala Igor Vinicius também foram cobrados pela Independente. "Ao seu lado, um bando de frouxos descompromissados. Balada é a lei. Igor Vinicius e sua mediocridade dentuça. Liziero gibi e sua eterna noite".

A presença dos jogadores no local não foi confirmada, nem o dia em que as imagens foram feitas. Ao Gazeta Esportiva, a assessoria de Daniel Alves garantiu que não é o jogador que aparece nas imagens. O São Paulo, por sua vez, não irá se manifestar oficialmente sobre o ocorrido.

O fato teria acontecido horas depois do empate do tricolor com o Juventude, em 1x1, fora de casa, pela 18ª rodada da Série A. O São Paulo ocupa a 12ª colocação na tabela, apenas quatro pontos à frente da zona de rebaixamento.

Daniel Alves e Liziero não foram relacionados na partida. O baiano ganhou folga da comissão técnica, já que não teve descanso pós-Olímpiadas e foi reintegrado assim que chegou de Tóquio. Já o volante estava suspenso e também não viajou com o elenco para o Rio Grande do Sul.