Organizada do Sport invade setor visitante para agredir torcedores do Corinthians

O jogo entre Sport e Corinthians, disputado na tarde desta terça-feira (10), na Ilha do Retiro, pela Copa do Brasil sub-17, ganhou contornos de violências.

Torcedores do Corinthians que estavam no estádio foram agredidos por membros de uma torcida organizada do Sport. A confusão teve início aos 41 minutos do primeiro tempo.

Torcedores do Sport invadiram o setor destinado aos visitantes. Além das agressões, eles roubaram as camisas dos poucos corintianos que estavam no local. O jogo foi paralisado por cerca de cinco minutos.

VERGONHOSO!



Membros da facção Jovem foi invadir o setor destinado à torcida visitante num jogo do Sub-17.



Repito, VERGONHOSO! pic.twitter.com/BUC7P3qmh6 — Sport Clips ????⚽ (@SportClips1905) May 10, 2022

Para fugir da confusão, jogadores do Corinthians que estavam no banco de reservas correram para o meio do campo. Não havia policiamento dentro do estádio. Apenas algumas viaturas faziam ronda no entorno da Ilha do Retiro.

O Sport venceu a partida por 1x0 e se classificou para a terceira fase da competição.