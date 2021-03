Órgão que regula futebol altera regra para lances de mão na bola

A International Board (IFAB), organização responsável pela gestão das regras do futebol, alterou mais uma vez as orientações sobre lances de mão na bola. Logo após sua 135ª Assembleia Geral Anual, realizada nesta sexta-feira (5), a entidade divulgou as mudanças que serão adotadas para a temporada 2021/2022.

Antes, todos os gols em que a bola batia na mão ou braço de qualquer atleta de ataque, seja de forma intencional ou não, deveriam ser invalidados. Agora, só serão anulados os toques que ocorrerem direto para o gol ou imediatamente antes das finalizações.

Dessa forma, se houver um toque acidental na mão ou braço de um companheiro de equipe na origem do lance, ele deixará de ser marcado como infração.

A organização mostrou descontentamento com o excesso de penalidades marcadas em toques de mão acidentais. "A interpretação nem sempre tem sido consistente", disse, em nota. A IFAB reiterou que será infração toda vez que a mão ou o braço expandir a área do corpo de forma "não natural".

O documento detalha as situações nas quais deve ser marcada a infração:

tocar a bola deliberadamente com a mão ou braço, por exemplo, movendo a mão ou o braço em direção à bola;

tocar a bola com a mão ou com o braço quando isso torna seu corpo anormalmente maior. Considera-se que um jogador deixou seu corpo anormalmente maior quando a posição de sua mão ou braço não é uma consequência do movimento corporal do jogador para aquela situação específica. Por ter sua mão ou braço em tal posição, o jogador corre o risco de sua mão ou braço ser atingido pela bola e ser penalizado;

marcar um gol diretamente da mão ou do braço, mesmo que acidental, inclusive pelo goleiro;

marcar um gol imediatamente após a bola tocar sua mão ou seu braço, mesmo que acidentalmente.

Apesar da mudança entrar em vigor a partir do dia 1º de julho, o órgão ressaltou que cabem aos campeonatos flexibilizarrem o prazo para atender as diferentes realidades de seus calendários.

A reunião também ampliou o prazo da regra que permite as equipes realizarem até cinco substituições por partida. Agora, a validade, que antes era até o próximo dia 31 de julho, passa a ser até 31 de dezembro 2021. A regra foi implementada pela Fifa em maio de 2020 de forma temporária, por conta da pandemia da covid-19. Para competições envolvendo seleções, o prazo é ainda maior, até 31 julho de 2022.

A IFAB ainda abordou as substituições extras em caso de concussão. Permitidas desde o ano passado, valerão até agosto de 2022. Depois, a Fifa e a Ifab definirão se a regra passará a valer de forma definitiva ou não.