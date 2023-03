Orientaê promove encontro para mulheres negras se inserirem no mercado de trabalho

Com o objetivo de orientar mulheres negras e indígenas no âmbito pessoal e profissional, o Comunidade Orientaê é uma iniciativa do Comitê de Igualdade Racial, núcleo Salvador, do Grupo Mulheres do Brasil e promoverá seu primeiro encontro no dia 27 deste mês.

O Orientaê é um projeto gratuito voltado em especial para estudantes do ensino médio e visa discutir questões como o mercado de trabalho, elaboração de currículo, uso das mídias digitais, primeiro emprego, empreendedorismo, entre outros assuntos. Vale ressaltar que todos os encontros acontecerão de forma virtual.

Segundo as organizadoras, os critérios para participação são se identificar como mulher negra ou indígena e estar cursando o ensino médio, preferencialmente em escolas da rede pública. É importante, principalmente, que esteja engajada em construir um futuro promissor e transformar sua realidade.

As inscrições devem ser feitas através do link. As mulheres inscritas, futuramente, receberão as informações sobre o link para a participação no projeto. Os demais encontros do Comunidade Orientaê vão acontecer nos dias 3, 10, 17 e 24 de abril.

SERVIÇO

Primeiro encontro da Comunidade Orientaê

Dias: 27/03

Horário: 19h às 20h30

Formato: virtual