Origem Week encerra programação superando meta de público

Durante os últimos quatro dias, a agricultura familiar, produtores de pequeno, médio e grande porte, representantes do poder público, privado e da sociedade civil organizada puderam conferir de perto produtos cada vez mais sustentáveis e rentáveis durante a realização da segunda edição do “Origem Week — Feira de Origem e Negócios.

O evento – realizado no Centro de Convenções de Salvador – reuniu 200 expositores e 250 marcas de diversos municípios baianos e outros estados convidados, além de promover as comunidades ligadas diretamente as atividades produtoras.

Durante os quatro dias de realização, o público pode conferir de perto os produtos cultivados pela agricultura familiar em diversas regiões do Estado (Foto: Divulgação)

Segundo o CEO do Origem Week, Marco Lessa, a atual edição recebeu um público duas vezes maior que o do ano passado. “É impressionante como a feira cresce ao longo dos quatro dias. A nossa expectativa era atingir 15 mil pessoas, mas esperamos que até o final desse domingo tenhamos chegado a 20 mil”, avaliou Lessa.

Pelo segundo ano consecutivo, a Feira contou com a parceria com o Fórum Estadual de Gestores da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Feagri) e trouxe uma programação focada na discussão das potencialidades da agropecuária para o desenvolvimento sustentável das regiões. O encontro também possibilitou a instrumentalização de secretários municipais e técnicos, para que possam realizar projetos que arrecadem recursos para as respectivas cidades.

“Essa parceria é de uma importância muito grande, porque, quando você envolve a agricultura, aqui associada ao turismo, a gente divulga a Bahia, que é um estado muito grande e com diversas riquezas”, afirmou o titular da Seagri, Wallison Tum.

Na programação também ocorreram eventos consagrados, como o Chocolat Salvador Festival, Salão do Café, Bahia Descobre a Bahia e Origem Brasil, com os lançamentos da Ilha do Mel e o Wine Road Show, apresentando marcas baianas, nacionais e importadas.



Origem Week 2023

- 18.000 visitantes;

- Mais de R$ 2.000.000, (dois milhões) em negócios diretos;

- Parcerias entre hotéis, restaurantes, supermercados, distribuidores e expositores de toda Bahia, dos mais diversos segmentos;

- Mais de 6.000 quilos de alimentos não perecíveis arrecadados para campanha Bahia Sem Fome;

- Mais de 500 profissionais trabalhando diretamente durante o evento;

- Mais de 2.000 participantes das atividades de capacitação;

- Já confirmada a edição de 2024 para os dias.21 a 24 de março.