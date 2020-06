Orla da Barra será fechada por uma semana, anuncia Neto

O prefeito ACM Neto anunciou que o Porto da Barra será fechado por sete dias, até a área de Ondina. Ele reclamou de imagens que mostram movimentação intensa na região. "Vamos fazer interdição física, assim como fizemos por um período na Pituba, agora do Porto até Ondina", diz. Começa nesta terça (16) a proibição de circular no calçadão do bairro.

"A praia já está interditada, agora vamos interditar o calçadão. Então nesses sete dias só terão acesso ao local os moradores", diz. "Sei que o que gera aglomeração na Barra não é veículo".

Farol da Barra, 14/06: pic.twitter.com/iIF3xitHih — sindrome de impostor (@Viccct_) June 14, 2020

“Após as imagens divulgadas ontem pela imprensa, nós tomamos essa decisão. Não tem jeito, infelizmente. Fazer aglomeração no Farol, gerar multidão nas ruas, é injustificável”, afirmou. "Quer fazer seu exercício? Bota a máscara e vai. Não precisa aglomeração", diz.

"Se fosse feito com respeito, usando máscara... Atividade ao ar livre sem aglomeração tem risco bem menor de contaminação que atividade em ambiente fechado. Não seria um problema, passa a ser um problema porque as pessoas não respeitam as regras", reforçou.

A interdição será somente da orla, não atingido todo o bairro. Moradores com comprovante poderão transitar de carro na região, mas o acesso ao Hospital Espanhol, referência para pacientes com covid-19, fica liberado.