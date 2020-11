Orla da Pituba passa por requalificação

Quem mora ou circula pela orla da Pituba com frequência deve ter percebido a mudança: o trecho da orla que vai do Largo das Baianas, em Amaralina, até a Vila Jardim dos Namorados está de cara nova. Além da pavimentação das pistas de corrida e de ciclistas, o lugar ganhou novo gradil de alumínio e um projeto paisagístico que inclui coqueiros e plantas em vasos de madeira espalhadas em toda extensão, deixando a via mais charmosa. Ao todo, o trecho em reforma tem 2,2 km de extensão.

Com investimento de R$ 27,8 milhões, a previsão de entrega é para a próxima semana como informa o secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, Luciano Sandes. “O trecho foi dividido em duas partes. Na primeira etapa, entregue em agosto, a extensão foi de 1km, do Quartel de Amaralina até o Largo das Baianas. Agora, no segundo trecho, que deve ser entregue, provavelmente, na próxima semana, a extensão é do Largo das Baianas até a Vila Jardim dos Namorados”, explica.

O trecho reformado tem 2,2km de extensão (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

O projeto faz parte do Programa de Requalificação Urbanística (Proquali) da Prefeitura de Salvador, que é coordenado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), e é financiado pela Corporação Andina de Fomento (CAF). Para a nova orla, foram feitas obras de pavimentação, drenagem, execução de passeios, vala técnica, paisagismo e limpeza. Além disso, ainda serão feitos melhoramentos na contenção.

Para moradora do bairro da Pituba, Samara Silva, 22, que corre na orla da região, a revitalização é algo positivo. " Corro lá três vezes na semana e a requalificação foi muito bem pensada para quem pratica exercício, seja corrida, caminhada ou ciclismo.", conta.

Todo o trecho ganhou iluminação de LED, o que, para quem frequenta o local, o torna mais convidativo e seguro. "Com a iluminação nova, a orla ficou mais movimentada, atrai mais pessoas e me sinto mais segura também", comenta Samara.

Como parte do projeto, há também a melhoria na acessibilidade. Ao longo do trecho foram implementadas rampas de acesso às praias, escadas e pérgula. Quem visita a capital baiana também já percebe as mudanças. "O projeto é de qualidade. Acredito que vai ser bem benéfico para a cidade. Antes, não tinha acesso à praia e agora tem a escada. É muito importante para os idosos, crianças e pessoas com deficiência", destaca Célia Sena, 50, que visita a família em Salvador.

A melhoria na acessibilidade também foi contemplada na requalificação (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Também foram implantados quiosques de coco e acarajé. Quem trabalha no local, acredita que as mudanças serão benéficas para os negócios. No entanto, a ausência de sanitários químicos foi sentida. “É muito boa a requalificação, vai valorizar bastante, mas falta o colocar o banheiro para quem trabalhar aqui, porque antes tinha”, alerta Roberto Caldas, 70, vendedor de cocos.

Quiosques foram implantados no local (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Além da Pituba, outros locais também estão passando pela requalificação, acrescenta o secretário. “Nós temos para entregar: Boa Viagem, Stella Mares e, em breve, uma ordem de serviço da terceira etapa no Farol de Itapuã”, completa.



*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro.