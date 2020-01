Orla de Piatã recebe 4ª edição do Treino Solidário dos Amigos

A orla de Piatã será palco, neste domingo (26), às 7h, da 4ª edição do Treino Solidário dos Amigos. O projeto tem opções de caminhada de 3 km e corrida de 5 km e é voltado tanto para atletas amadores quanto profissionais, com o objetivo de promover a interação entre os amantes da corrida de rua. Nesta edição, o projeto tem a valorização dos portadores de necessidades físicas e mentais.

As inscrições podem ser feitas até sábado (25), neste link, com o valor de R$50. O ingresso dá direito a camisa, acesso a pontos de hidratação ao longo do percurso, kit lanche e participação no sorteio de brindes. A retirada acontece até a véspera, sábado (25), no Shopping Center Lapa, piso L1, próximo à Praça de Eventos.

A organização ainda pede aos participantes doem, no dia do evento, a partir de 1 kg de alimento não perecível. É uma prática do projeto que, na edição de 2018, conseguiu reunir 1,2 toneladas de alimentos não-perecíveis. Em 2020, é esperada a arrecadação de 2 toneladas.

“Praticar esportes faz bem para a mente e para a alma e para o nosso evento basta um tênis, uma roupa apropriada e a vontade de fazer o bem e ajudar ao próximo para que possamos todos juntos, chegarmos ao mesmo objetivo”, diz Tiago Costa, administrador e idealizador do Treino Solidário.