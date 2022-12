Orla de Pituaçu recebe a última competição estadual de BMX no ano

Com a vista para o mar e a areia da orla atlântica de Salvador, perto do Parque de Pituaçu, a Copa Verão de BMX fecha o calendário de eventos da modalidade no ano de 2022. A competição acontece neste domingo (18), a partir das 10h, na Pista Tertuliano Torres, com a presença de ciclistas de Salvador, Camaçari, Itaberaba, Lauro de Freitas e Feira de Santana.

O circuito no ano contou com as três etapas da Copa Pedal de BMX e as etapas únicas da Copa Bahia de BMX, Desafio Bahiano de BMX, GP Bahia de BMX e Campeonato Baiano de BMX. Todas as provas foram realizadas na pista próxima à Praia de Pituaçu e com apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego e Esporte (Setre).

Ao todo, 80 atletas vão participar de 19 categorias divididas em idades, gênero e tipo de equipamento utilizado. Destes competidores, 52 fazem parte do Projeto Pedal, que é promovido no local pela Sudesb. Inclusive, todos os eventos do ano contaram com a participação deles, com destaque para a Copa Pedal de BMX. Atualmente, o projeto conta com 203 alunos matriculados, que treinam de forma alternada no espaço.