ỌRỌOMIN, da baiana Denise Salles, estreia no Casa de Criadores

A marca ỌRỌOMIN, da estilista baiana Denise Salles, estreia nesta quinta-feira (29), às 20h, no Casa de Criadores, um dos principais eventos de moda conceitual do país, através do seu canal no Youtube. Serão apresentados fragmentos da coleção ECDISE, inspirada no processo natural de alguns animais de rompimento, liberação e descarte do esqueleto antigo, dando lugar a um novo.

“As peças foram produzidas através de uma linguagem adaptativa e experimental a partir de técnicas em experimentações manuais e têxteis”, define Denise. Um dos exemplos é a Casulo, construída em tecido de organza texturizado com alfinetes.

“O tecido é mergulhado em água fervente por algumas horas e depois colocado no congelador para receber um choque térmico, gerando assim texturas irregulares e avolumadas”, explica. Parte da coleção foi também pintada à mão e recebeu texturas experimentais manuais.

Denise Salles comanda o ỌRỌOMIN, estúdio de experimentações manuais, têxteis e artísticas

“O primeiro drop da coleção será apresentado na minissérie MARGEM, baseada em fatos reais e que explica o surgimento da marca e de como o nome foi dado por um Exú chamado Boca Rica, na cidade de Salvador”, revela a estilista. Segundo ela, ỌRỌ, ao longo de cada episódio, terá uma persona fluida, transitando ora no gênero masculino, ora no feminino, e por idades e corpos diferentes.

Para chegar ao resultado do filme, Denise contou com o apoio de uma equipe com profissionais de diversas áreas criativas, oriundos de vários estados do país, como Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Brasília. “Geramos um intercâmbio cultural, que é uma das grandes propostas da ỌRỌOMIN: fazer experimentações colaborativas em diversos campos criativos como moda, cinema e música de forma plural através da linguagem e dos olhares de quem a cria e com base na subjetividade de cada um”, define.

Sobre a ỌRỌOMIN

Além do nome da coleção, ỌRỌOMIN também é um estúdio de experimentações manuais, têxteis e artísticas criado por Denise Salles em 2013, em Salvador. “Já a marca entrou no mercado em 2021 e fala, antes de tudo, de quem somos enquanto potencialidades e existências plurais. Somos das artes, das experiências, das vivências, das sensações e possibilidades infinitas”.