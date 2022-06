Orquestra 2 de Julho, do Neojiba, abre congresso em Salvador

A abertura do 6º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais, que neste ano será realizado em Salvador, vai contar com um concerto da Orquestra 2 de Julho dos Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (Neojiba). Na ocasião, o grupo apresentará uma seleção de peças brasileiras, latinas e internacionais que marcam a sua trajetória nas grandes salas de concertos do Brasil e da Europa. A solenidade será no domingo (12), às 17h30, na sala principal do Teatro Castro Alves.

Neste ano, o Congresso marca os 200 anos da Independência do Brasil e trata das questões fiscais debatidas sob a perspectiva da democracia e do desenvolvimento, com a preocupação de apontar para uma agenda para o futuro. Antes da apresentação da orquestra, a abertura contará com discursos de nomes como o do secretário da Fazenda da Bahia, Manoel Vitório da Silva Filho, o embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos, o secretário da Receita Estadual de Alagoas, Luiz Dias de Alencar Neto, a líder da Divisão de Gestão Fiscal do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Maria Cristina Mac Dowell, e o presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Inspeção Tributária e Aduaneira (APIT), de Portugal, Nuno Barroso.

Foto: Divulgação

Com apoio da Prefeitura de Salvador e do Governo da Bahia, o Congresso é realizado pela Febrafite - Associação Nacional de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais; Apit - Associação Sindical dos Profissionais da Inspeção Tributária e Aduaneira, de Portugal; e Unafisco - Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. A entidade anfitriã é o Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia (IAF).

Entre painéis, palestras e palestra magna - que serão realizados entre os dias 13 e 15 de junho, no auditório do Fiesta Bahia Hotel -, a programação conta com nomes como Paulo Nogueira Batista Júnior, economista, autor do livro “O Brasil não cabe no quintal de ninguém” e ex-vice-presidente do Novo Banco de Desenvolvimento estabelecido pelos Brics, Paulo Portas, comentarista de política da rede CNN Portugal e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, a diplomata e política portuguesa Ana Gómes e o secretário Especial da Receita Federal do Brasil, Julio Cesar.

As inscrições e a programação completa através do link: https://www.congressolusobrasileiro.org.br/#botao-inscricao.