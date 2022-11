Orquestra Afrosinfônica e Russo Passapusso fazem show gratuito em terminal de ônibus

Em homenagem ao mês da Consciência Negra, a Orquestra Afrosinfônica apresenta ao público baiano o Concerto Vozes Negras, com a participação especial do músico Russo Passapusso (do BaianaSystem). Esta apresentação, a primeira de uma série, tem patrocínio do Instituto CCR e CCR Metrô Bahia e acontecerá gratuitamente nesta quarta-feira (30),, às 19h, no mezanino do Terminal de Ônibus Pituaçu (próximo ao SAC e ao Sine Bahia).

Sob o comando do maestro Ubiratan Marques, a Afrosinfônica reúne 23 músicos que se apresentam no piano, percussão, sopros e contrabaixos. "A Orquestra Afrosinfônica é um coletivo de pessoas negras que se expressa a partir de uma abordagem fruto de pesquisas sonoras e conceitos intimamente ligados à música afro-brasileira", explica Marques. O grupo, criado em 2009, também dá destaque ao naipe de vozes femininas inspirado nos terreiros de candomblé e no cancioneiro popular.

A gerente de Comunicação, Ouvidoria e Sustentabilidade da CCR Metrô Bahia, Jocelyn Cárdenas, destaca a iniciativa de reunir artistas tão importantes da música baiana para uma apresentação em comemoração ao mês da Consciência Negra. "A parceria com a Orquestra Afrosinfônica reforça o compromisso de nossa empresa com a diversidade e a inclusão por meio da valorização da cultura afro-brasileira. Para nós, é um grande orgulho contribuir para que estas vozes negras sejam amplificadas e encantem os clientes do Sistema Metroviário e toda a população baiana”, afirma.





Serviço - Concerto Vozes Negras – Orquestra Afrosinfônica, com a participação especial de Russo Passapusso | quarta (30), 19h, no mezanino do Terminal de Ônibus Pituaçu (próximo ao SAC e ao Sine Bahia) | gratuito