Orquestra Afrosinfônica realiza concerto gratuito em Itapuã

A Orquestra Afrosinfônica se apresent nesta sexta-feira (22), às 20h, na Praça Dorival Caymmi, em Itapuã, com regência do Maestro Ubiratan Marques e participação do bloco afro Malê Debalê. O evento é o primeiro de uma série de concertos patrocinados pelo Programa Petrobras Cultural que rodarão outras cidades brasileiras. Em Salvador, o concerto gratuito celebra o Novembro Negro e tem apoio da Prefeitura, através da Empresa Salvador Turismo (Saltur), com realização da ONG Casa da Ponte.

Serão incorporadas ao repertório da Orquestra Afrosinfônica quatro músicas, cujos arranjos foram criados pelo maestro especialmente para a ocasião. A música 1835, que é uma abertura instrumental composta por Marques para a entrada do Malê ao show, faz referência ao levante dos negros muçulmanos contra o sistema escravocrata brasileiro no ano de 1835 em Salvador, que ficou conhecido como a Revolta dos Malês.

As outras três músicas são Malê Debalê, parceria de Edil Pacheco e Paulo César Pinheiro; Buscando outra Sociedade, de Juraci Tavares e Luiz Bacalhau; e Refavela, de Gilberto Gil, cantor que é o grande homenageado do carnaval de 2020 do bloco afro.