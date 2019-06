Orquestra Sinfônica da Bahia realiza concerto tradicional de São João

Com regência do mastro Carlos Prazeres, a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) realiza hoje a terceira edição de seu São João Sinfônico. O concerto traz músicas de Luiz Gonzaga, Domiguinhos e outros grandes nomes da música junina e esse ano homenageia o centenário de nascimento do cantor paraibano Jackson do Pandeiro e o cinquentenário de morte do baiano Gordurinha.

Jackson do Pandeiro ficou conhecido incialmente por tocar pandeiro muito bem e depois por suas composições. O músico é considerado um dos grandes nomes do forró, com músicas que fazem sucesso até hoje. Gordurinha começou sua trajetótia no rádio e ganhou o apelido - que satirizava sua forma física - quando ainda trabalhava na Rádio Sociedade da Bahia.

Para o Maestro Carlos Prazeres, é importante lembrar desses ícones da música brasileira, que simbolizam o nordeste e que são esquecidos pelas instituições. Para o maestro, realizar o São João Sinfônico é motivo de emoção, já que tem muito a ver com sua essência, “um carioca apaixonado pela cultura nordestina” . O maestro confessa que o maior desafio não é fazer o concerto, mas sim se concentrar no roteiro.

“Eu confesso a você que São João é um dos períodos do ano que eu fico mais emocionado ”, afirma Prazeres.

Grandes sucessos de Jackson como O Canto da Ema e Sebastiana estão no repertorio, além das famosas composições de Gordurinha como, Baiano Burro Nasce Morto e Vendendo de Caranguejo. O São João Sinfônico ainda traz no repertório clássicos de Luiz Gonzaga, Domiguinhos, Sivuca, Alceu Valença e Gilberto Gil.

A direção artística é assinada por Gil Vicente Tavares e o espetáculo conta com participações especiais dos artistas João Cavalcanti (voz) e Marcelo Caldi (voz e sanfona). Teatro Castro Alves (Campo Grande). Hoje, às 20h. Ingressos: R$ 20|R$ 10. Vendas: bilheteria do TCA, postos dos SACs Barra e Bela Vista e Ingresso Rápido.

