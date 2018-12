Os 20 audiolivros mais vendidos no Brasil pelo Google Play

Primeiro grande player internacional a entrar no mercado de audiolivro no Brasil, o Google Play anuncia nesta segunda-feira, 3, os 20 audiolivros mais vendidos desde sua estreia, em 24 de julho. Títulos de Sun Tzu, Augusto Cury e Ben Zruel lideram a lista.



Ainda pequeno no Brasil, esse mercado começa a ganhar relevância no exterior. Trata-se de uma nova, e mais promissora - por causa dos smartphones -, tentativa de conquistar o leitor, ou o futuro leitor.



Os 20 audiolivros mais vendidos no Google Play



1º A arte da Guerra, de Sun Tzu



2º Ansiedade - Como Enfrentar o Mal do Século, Augusto Cury



3º Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico, de Ben Zruel



4º A Mente Inabalável: Como Superar as Dificuldades da Vida,de Ryuho Okawa



5° O Buda e o Executivo, de Franz Metcalf e Bj Gallagher



6º O Diário de Anne Frank, de Anne Frank



7º A Garota no Trem, de Paula Hawkins



8º O Pequeno Príncipe (Antônio Carlos Jobim, Paulo Autran e outros)



9º 21 lições para o século 21, de Yuval Noah Harari



10º O Príncipe, de Maquiavel



11º Como Convencer Alguém em 90 Segundos, de Nicholas Boothman



12º Mindset, de Carol Dweck



13º Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen R Covey



14º Manual de Persuasão do FBI, de Jack Schafer



15º A História do Mundo Para Quem Tem Pressa, de Emma Marriott



16º Bitcoin - A Moeda na Era Digital, de Fernando Ulrich



17º Casamento Blindado - O Seu Casamento à Prova de Divórcio, de Renato Cardoso e Cristiane Cardoso



18º Mistério em Chalk Hill, de Susanne Goga



19º Homo Deus, de Yuval Noah Harari



20º Um Legado de Espiões, de John le Carré