'Os adversários sofrem contra nossa equipe': Roger avalia triunfo

Vencer o Fluminense por 3x2, neste domingo (26), na Fonte Nova, significou para o Bahia a manutenção da invencibilidade dentro de casa, no Campeonato Brasileiro, e uma tranquilidade para os próximos desafios.

Roger Machado não quis saber de poupar jogadores, mesmo com uma decisão próxima, e colocou força máxima em campo. Com o triunfo debaixo dos braços, o treinador foi objetivo ao afirmar logo após a partida que “valeu o sacrifício”.

O comandante também aproveitou para elogiar a postura do Bahia dentro de campo. Segundo Roger, o tricolor soube alternar bem os momentos dentro da partida e apontou isso como fundamental para conseguir vencer.



“Com a vitória de hoje, vejo que a gente está encorpado. Os adversários sofrem contra nossa equipe”, afirmou o técnico, em entrevista após a partida de ontem, na Fonte Nova.

Cansaço

Voltando aos gramados depois de quatro partidas se tratando de uma lesão, Arthur Caíke foi uma das novidades de Roger para o jogo de ontem. O camisa 77 entrou como titular e jogou até o segundo tempo, quando foi substituído por Élber.

Com dois gols marcados no Brasileirão, o atacante assumiu que sentiu a falta de ritmo de jogo e que as pernas pesaram na segunda etapa.



"Acho que é natural (sentir o cansaço) depois de um tempo machucado. Mas o importante foi que a gente criou oportunidades e marcou os gols para triunfar”, comentou antes de deixar a Fonte Nova.



Sem tempo para comemorar, Arthur Caíke pregou foco e concentração para descansar até o jogo contra o São Paulo, nessa quarta-feira (29), às 21h30, na Fonte, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. “Não temos tempo de comemorar, nem de aproveitar. Agora é pegar as coisas boas de hoje e já analisar nosso próximo adversário”, finalizou.

Como venceu a ida por 1x0, o Bahia joga por um empate para avançar para as quartas de final.