Os Anéis de Poder inicia filmagens da segunda temporada

A série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder iniciou as filmagens da sua segunda temporada nesta semana. A produção, que está indo para seu sétimo episódio, é uma das maiores apostas do Prime Video. A informação é do THR.

O novo ano da produção está sendo filmado nos arredores de Londres. Em sua estreia, a obra, aclamada por público e crítica, foi vista por mais de 25 milhões de pessoas.

A Amazon fechou contrato, em 2017, para adaptar a história de J.R.R. Tolkien para a televisão. O acordo diz que a empresa pode contar histórias da Segunda Era da Terra Média, incluindo momentos como a ascensão de Sauron e a forja dos Anéis de Poder.