Os atores Luís Miranda e Mateus Solano trazem o espetáculo Irma Vap para Salvador

(Foto:Priscila Prade/Divulgação)

Trama de Irma Vap se passa num trem de um parque de diversões

Fenômeno mundial de bilheteria na primeira montagem dirigida por Marília Pêra e encenada por Marco Nanini e Ney Latorraca nos anos 1980, o espetáculo O Mistério de Irma Vap volta aos palcos, desta vez com os atores Luis Miranda e Mateus Solano no elenco. A nova produção, que chega a Salvador nos dias 9 e 10 de agosto, às 21h, no Teatro Castro Alves, agora é dirigida por Jorge Farjalla que tirou Mistério do título e ficou só Irma Vap. A comédia de Charles Ludlam se passa em um trem fantasma que é o fio condutor do espetáculo. “Improvisamos em cena, cantamos e trocamos de roupa na frente do público”, conta Luis Miranda. Os ingressos já estão a venda e custam de R$ 120 a R$ 180 (inteira).



New face

Revelada no concurso Novos Talentos do Shopping Barra, a estilista Luciana Galeão é uma das juradas que selecionará as novas caras que estrelarão as próximas campanhas publicitárias do shopping. Os concorrentes a New Face devem ter idade a partir de 14 anos e os três primeiros vencedores receberão prêmios em dinheiro, além de um ano de contrato com a agência Rocha Comunicação. O resultado sairá no dia 29 de julho.

(Divulgação)

Estilista Luciana Galeão vai eleger novos modelos

Amada comida

A família do escritor Jorge Amado será homenageado através de sua filha, Paloma Amado, no Encontro Gourmet que acontece de 6 a 8 de setembro, na Pupileira. Durante os três dias, a também escritora participará de diversas ações temáticas no festival gastronômico, criado por Cecília Orsalino e Maria Clara Prudente com o objetivo de fortalecer e valorizar a gastronomia local.

(Divulgação)

Paloma Amado vai participar de evento gastronômico



Primeira vez

O artista plástico pernambucano, Daniel Cavalcanti vai fazer uma mostra de seu trabalho em Salvador. O evento acontece no dia 28 de agosto, durante a segunda edição do Encontro de Artes da loja Novo Projeto, na Pituba.



Quarentona

A Editora Corrupio vai iniciar as comemorações dos 40 anos com o lançamento do Pátio Corrupio, um projeto mensal que vai reunir num só espaço, exposições assinadas por artistas de diferentes linguagens, venda e leilão de livros, fotografias e objetos. Nessa primeira edição, Rina Angulo e Arlete Soares convidaram o artista J. Cunha para assinar a primeira ocupação do espaço com suas obras. Ano passado, a editora baiana foi homenageada na FLIP, a Feira Literária Internacional de Paraty, por ser pioneira nas publicações de cultura negra.

(Divulgação)

Rina Angulo e Arlete Soares criaram a Corrupio para publicar Pierre Verger

Fórum

O Gran Hotel Stella Mares será a sede do 3º Prospera Experience, evento que reúne, no dia 20 de agosto, das 8h às 19h15, profissionais das mais diversas áreas para discutir temas referentes a carreiras e propósitos de vidas, pessoal e corporativa. Uma das palestras mais aguardadas do evento é a do americano Jim Cunningham, que durante 17 anos desenvolveu o programa de desenvolvimento sênior do Instituto Disney.

(Divulgação)

Jim Cunningham comandou o Instituto da Disney nos EUA

Arte visual

A próxima edição do A Gosto da Fotografia vai acontecer a partir de hoje até o dia 11 de agosto, na Caixa Cultural Salvador que receberá também uma mostra com obras de 30 artistas visuais.



Duo

(Divulgação)

Maria Gadu escolheu a Bahia para começar nova turnê

Maria Gadu escolheu Salvador para estrear a sua nova turnê nacional. A apresentação será na Concha Acústica no dia 24 de agosto (sábado), a partir das 18h, e vai contar com show de abertura do cantor Chico César. No palco, Gadú vai cantar músicas que marcaram sua trajetória