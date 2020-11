Os bastidores do dia que o cantor Belo fez um show especial na Itália

Quando eu li nos jornais e nas redes sociais a notícia da prisão da filha caçula do cantor Belo, a estudante de Odontologia Isadora Alkimin Vieira, de 21 anos, envolvida com uma quadrilha especializada em golpes por meio eletrônico, imaginei como o artista estava se sentindo. Também li declarações dele decepcionado com o acontecido e lamentando toda história. O cantor Belo contou em entrevista para a revista Quem que a jovem não precisava se envolver em crimes para obter dinheiro, já que ele paga dez salários mínimos de pensão a ela — pelo menos R$ 10.450. Isadora foi presa na quarta-feira, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Você leitor deve estar se perguntando: o que o colunista tem a ver com tudo isso?

Fácil explicar. Há um ano, precisamente em abril de 2019 eu conheci o artista em Milão (Itália) O pagodeiro é casado com a modelo Gracyane Barbosa. A empresária brasileira Dinha da Silva, responsável por levar vários artistas daqui (muitos da Bahia) para excursão na Europa, resolveu fazer bonito na festa de seus 40 anos. Para isso ela comemorou dia 22 de abril (segunda-feira) em Milão (Itália) onde mora, com um show especial do cantor Belo na casa de shows Colony Brazil. Coincidentemente também é o aniversário do artista que depois seguiu em excursão pelo velho Continente.

Cartaz do show de aniversário da empresária Dinha Colony e do cantor Belo (Divulgação)

Conheci Dinha em Salvador em 2016, num jantar na casa de Silvana Magda, apresentado por uma amiga em comum: Dib Kraychete. Dinha que é de Fortaleza, mas tem fortes ligações com a Bahia tinha vindo contratar Ivete Sangalo para um show em Milão que ela realizou em 2017. Fomos eu e Dib assistir essa apresentação da cantora que estava em excursão pela Europa se apresentando também em Lisboa e Londres (que eu também cobri para o Correio).

Antes dessa terrível pandemia, Dinha estava sempre no Verão em Salvador para curtir as festas e já fazer os contatos para levar os artistas baianos para sua casa de eventos, Como já fez com Léo Santana entre outros. Este ano ela ia fazer um Carnaval em Milão com o Harmonia do Samba, mas teve que suspender. E Milão agora passa por uma segunda onda de Covid 19, onde fechou tudo de novo.

Mas voltando a Belo, eu não o conhecia pessoalmente. La, na festa de Dinha fomos apresentados. Quando eu disse que era baiano ele foi muito simpático, falou de seu carinho com a Bahia e os baianos e me contou que estava circulando a Europa naquele ano, fazendo vários shows. E tinha recebido esse convite para a festa de aniversário coincidentemente no mesmo dia do seu. Então foi uma festa dupla.

E, diga-se de passagem, ele estava bastante animado. Fez um showzaço, cantou seus grandes sucessos, convidou a aniversariante para um brinde, enfim deixou não só a contratante como o público que lotou a casa bastante feliz. Eu que nunca tinha visto um show do artista desde os tempos que ele integrava o grupo Soweto, me surpreendi com sua desenvoltura no palco e seu carisma com a plateia.

Terminado o show com direito a Bis, Belo se juntou a Dinha e seus convidados para um brinde especial. Enquanto outra banda se apresentava a gente comemorava o aniversário duplo e Belo falando de suas apresentações na Bahia, fazendo fotos com os fãs. Enfim, foi uma noite muito especial não só para eles como para mim e Dib que saímos diretamente de Salvador para esse evento.